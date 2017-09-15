İki takım geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelmişti. Oynanan iki maçta Fenerbahçe yenilmedi. Ligde iki maçtır yenilmeyen Alanyaspor öncesindeki beş lig maçının tamamını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında gole kapama yapan Alanyaspor öncesindeki son 16 lig maçının tamamında gol yemişti. Alanyaspor Süper Lig'de evinde üç maçtır galibiyete hasret. Fenerbahçe Süper Lig'de 10 maçtır kalesini gole kapatamıyor ancak bu maçların yedisinde birer gol yediler. Fenerbahçe Süper Lig'de deplasmanda 10 maçtır yenilmiyor. En son Ocak-Ekim 2011'de teknik direktör yine Aykut Kocaman'ken daha uzun bir deplasmanda yenilmezlik serisi yakalamışlardı.

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı 17 Eylül Pazar günü oynanacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Bu sezon Süper Lig'de kaleyi bulan şutlarının en büyük bölümü gol olan ikinci takım Fenerbahçe. Bu alanda lider ise Kasımpaşa. Fenerbahçe Süper Lig'in ilk dört haftasında en az isabetli şut çeken dört takımdan biri oldu; Alanyaspor ise en fazla isabetli şut çeken ikinci takım. Fenerbahçe bu sezon ligde 4.01 gol yemesi gerekirken, kalesinde sekiz gol gördü. Bu alanda ligde Fenerbahçe'den daha düşük performans sergileyen bir takım var: Osmanlıspor. Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı dört maçta forma giyen Berkan Emir iki gole katkıda bulundu. Fenerbahçe Berkan Emir'in bir maçta iki gole katkıda bulunduğu tek rakibi.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası atan isim Valbuena. Bu sezon ligde iki golü bulunan Vagner Love bu gollerin ikisini de deplasman maçlarında attı. Alanyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı altı golün dördünde Emre Akbaba'nın katkısı bulunuyor. Akbaba geçtiğimiz sezon ise Alanyaspor'un ligde attığı ilk altı golün üçüne katkıda bulunmuştu. Volkan Demirel bu sezon Süper Lig'de 14 isabetli şut ile karşılaştı; bunların sekizi gol oldu. Volkan Demirel'in kurtarış oranı %43, geçen sezon bu oran Volkan için %75'ti.

Volkan Demirel, 6. dalyaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi, Süper Lig'de 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giymesi durumunda, kariyerinin 600. profesyonel maçına çıkacak. Volkan Demirel, Süper Lig'de 363, Avrupa kupalarında 86, 1. Lig'de 51, Türkiye Kupası'nda 33, TFF Süper Kupa'da 3 ve A Milli Takım'da 63 olmak üzere toplam 599 profesyonel maçta kaleyi korudu. Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki file bekçisi, bu maçlarda 576 gol yerken, 223 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı



Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, profesyonel kariyerinin 600. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki file bekçisi, 2000 yılında başlayan profesyonel kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak. Volkan, Fenerbahçe'nin 17 Eylül Pazar günü Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçta görev alması durumunda 6. kez dalya diyecek. İlk profesyonel maçına o zamanki adıyla 2. Lig şimdiki ismiyle TFF 1. Lig'de 24 Eylül 2000'de Kartalspor formasıyla Sarıyer karşısında çıkan Volkan, aradan geçen 17 yılda tam 599 kez sahada yer aldı. Volkan Demirel, Süper Lig'de 363, Avrupa kupalarında 86, 1. Lig'de 51, Türkiye Kupası'nda 33, TFF Süper Kupa'da 3 ve A Milli Takım'da 63 olmak üzere toplam 599 kez kaleyi korudu.