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Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği'ni dağıttı

Süper Lig'de 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Aytemiz Alanyaspır'un golcüsü Vagner Love bu maçta 2 gol atarak Süper Lig'de gol sayısını 7'ye yükselterek Burak Yılmaz ve Gomis'i yakaladı.

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Alanya'da oynanan maçta konuk ekip Gençlerbirliği'nin golünü 65. dakikada Ahmet İlhan atarken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Etame, 20. dakikada Fernandes, 58. ve 90+1. dakikalarda Vagner Love kaydetti.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken, Gençlerbirliği 4 puanda ve ligin sonunda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI
9. dakikada sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortaladığı topu Vagner Love kafayla aşırttı. Topu takip eden Mbilla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
20. dakikada orta alanda kazanılan topu Emre Akbaba Fernandes'e çıkardı. Rakibini geçen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0 

Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliğini dağıttı

Aytemiz AlanyasporGençlerbirliğiVagner LoveSüper Lig
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