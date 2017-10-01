Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği'ni dağıttı

Alanya'da oynanan maçta konuk ekip Gençlerbirliği'nin golünü 65. dakikada Ahmet İlhan atarken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Etame, 20. dakikada Fernandes, 58. ve 90+1. dakikalarda Vagner Love kaydetti.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken, Gençlerbirliği 4 puanda ve ligin sonunda kaldı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
9. dakikada sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortaladığı topu Vagner Love kafayla aşırttı. Topu takip eden Mbilla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
20. dakikada orta alanda kazanılan topu Emre Akbaba Fernandes'e çıkardı. Rakibini geçen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0