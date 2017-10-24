Ziraat Türkiye Kupası'nın dördüncü turunda Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak BAL takımı Edirnespor, hazırlıklarını sürdürüyor. Edirnespor Kulübü Başkanı Üner: "Bölgesel ligde mücadele eden takımımız tarih yazdı. Gerek teknik heyet gerek yöneticiler gerekse de futbolcular bunu gelecekte çocuklarına, torunlarına anlatacak"

Teknik direktör Durak: "Televizyon maçı canlı yayınlayacak. İyi futbol oynayan, saklı kalmış futbolcularımızı bu sayede Türk futboluna kazandıracağımızı düşünüyorum"

Aytemiz Alanyaspor Edirnespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor Edirnespor maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın dördüncü turunda 24 Ekim Salı günü deplasmanda Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Edirnespor'da, hazırlıklar sürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u geçerek kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kupada 1. turda BAL 9. Grup takımlarından Modafenspor'u, 2. turda TFF 3. Lig'den Çanakkale Dardanelspor'u ve 3. turda TFF 2. Lig'den Kocaeli Birlikspor'u eleyen Edirnespor, 25 Kasım Stadı'ndaki antrenmanlarla zorlu maça hazırlanıyor.

Edirnespor Kulübü Başkanı Savaş Üner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin tarihinde ilk kez dördüncü tura yükseldiğini belirterek, "Bölgesel ligde mücadele eden takımımız tarih yazdı. Gerek teknik heyet gerek yöneticiler gerekse de futbolcular bunu gelecekte çocuklarına, torunlarına anlatacak. Kupa mücadelesinde 54 takım içerisinde iki serhat şehri takımı kaldı. Biri Edirnespor'umuz biri de Karsspor. İki takım da şanslarına deplasmanda oynayacak." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'in kaliteli ekiplerinden biri olduğunu ifade eden Üner, şunları kaydetti:

"Biz Edirnespor olarak Edirne'ye yakışır bir mücadele yapacağız. Futbolcu kardeşlerime güvenim sonsuz. Hem lig hem de kupa mücadelesinde inşallah toparlayacağız. Pazartesi günü yönetici ve futbolcu arkadaşlarımızla Alanya'ya hareket edeceğiz. Maçımız televizonda canlı yayınlanacak. Edirne'den uzak bir yer olduğu için taraftarlarımız televizyondan izleyecek ama biz biliyoruz ki onların yürekleri bizlerle her zaman. İnşallah bu maçtan sonra son 32'ye kalmak bize nasip olur. Bundan sonraki maçlar hem içeride hem dışarıda olacak. O zaman taraftarımızın önünde de oynamış olacağız. Hayırlısı diyoruz. Alanyaspor yöneticileri de aradılar. İnşallah dostça bir mücadele olacak. Şimdiden iki takıma da başarılar diliyorum."

Üner, takıma desteğinden dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.



Durak: "İyi futbol oynamaya gideceğiz"



Teknik direktör Fikret Durak ise profesyonel liglerden iki takımı eleyerek dördüncü tura yükseldiklerini ifade etti. Aytemiz Alanyaspor'un, Süper Lig'in iyi futbol oynayan ekiplerinden olduğunu belirten Durak, şunları söyledi:

"Biz oraya iyi futbol oynamaya gideceğiz. Futbolcularımız oyunlarını, hünerlerini sergileyecek. Tabii bu arada vizyona çıkartacağımız yetenekli oyuncularımız var. Televizyon maçı canlı yayınlayacak. İyi futbol oynayan, saklı kalmış futbolcularımızı bu sayede Türk futboluna kazandıracağımızı düşünüyorum. Biz önce kendi statümüzde olan Modafenspor'u yendik. 3. Lig'de yer alan Çanakkale Dardanelspor ve 2. Lig'deki Kocaeli Birlikspor'u eledik. 4. tur kurasında da Alanyaspor çıktı. Edirnespor il takımı ve Edirne futbol aşığı bir şehir. Öncelikli amacımız takımımızı profesyonel lige çıkartmak. Bunun ardından da Türkiye Kupası'nı Edirne'ye getirmek isteriz."



Kaptan Bozoğlu: "Hayalimiz için mücadele edeceğiz"



Edirnespor'un kaptanı Kemal Emre Bozoğlu, Alanya'da zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Takımın yüreğini sahaya koyarak oynadığını belirten Bozoğlu, "Şu anda dördüncü turda Edirne tarihine geçmiş bir takım olarak kupayı Edirne'ye getirmek isteriz. Hayalimiz için mücadele edeceğiz." dedi. Malili futbolcu İsmail Kone, dördüncü tur mücadelesine iyi hazırlandıklarını, Türkiye Kupası maçlarının takım için tecrübe olduğunu dile getirdi.

Futbolculardan Metin Çalışkan, her zaman kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade etti. Alanyaspor'un kendi ayarlarında bir takım olmadığını vurgulayan Metin, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydetti. Oyunculardan Cihan Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda geldikleri noktanın Edirne için büyük bir başarı olduğunu, bu yıl olmazsa bile gelecek yıllarda Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini ifade etti. Futbolcu Uğur Kapısız da hem lig hem de kupa maçlarında Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını vurguladı.