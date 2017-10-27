Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



Ligde oynadığı son 4 haftada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kalarak 10 puan kaybetti. Lider Galatasaray ile arasında 8 puan fark oluşan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişine Alanya'da son vermeye çalışacak.



Caner Erkin cezalı



Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısına Caner Erkin'den yoksun çıkacak. Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçla cezalandırıldı.



Babel dönüyor



Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düşen Ryan Babel, Alanya deplasmanında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde forma giyebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından iki maçlık cezası bire indirilen Hollandalı futbolcu, cezasını Medipol Başakşehir maçında çektiği için Alanya'da görev yapabilecek.



İki oyuncu ceza sınırında



Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş’ta kritik viraj, iki deplasman maçına dikkat çekildi

Süper Lig’de istenilen sonuçların alınmaması üzerine Beşiktaşta gözler üst üste oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe deplasman maçlarına çevrildi.

Yönetim, ligin iki tehlikeli deplasmanından galibiyetle dönülmesi halinde, şampiyonluk ateşinin yeniden yanacağını görüşünü paylaştı. Aytemiz Alanyasporun ÿgolcü bir takım olduğunu hatırlatan siyah-beyazlı yöneticiler, ÿGöztepe maçı da dahil olmak üzere iki karşılaşmada kayıp olmaması gerektiğinin altını çizdiler.

Yardımcı mansız mı olacak?

Beşiktaş’ın başarısında büyük rol oynayan ve Göztepe’de de istikrarı yakalayan Tamer Tuna’nın gitmesiyle yardımcısı kalmayan Şenol Güneş’in bu sezonu böyle tamamlayacağı öğrenildi.

Ancak yönetim önümüzdeki sezon mutlaka Şenol Güneş’in yanına birinin getirilmesini kararlaştırdı. Yöneticiler arasında, Fikret Orman’ın da destek verdiği İlhan Mansız isminin gündeme getirildiği belirtildi.

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor arasındaki istatistikler

Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçen sezon karşılaşmış, Beşiktaş iki maçta da sahadan 4-1'lik galibiyetler ile ayrılmıştı. Alanyaspor'un bu sezon evindeki son iki maç 4-1'lik skorlar ile bitti. Beşiktaş Süper Lig'de dört maçtır kazanamıyor . Bu, siyah beyazlıların Şenol Güneş dönemindeki en uzun kazanamama serisi. Süper Lig'de şu anda Beşiktaş'tan daha uzun bir maç kazanamama serisine sahip olan iki takım var: Trabzonspor ve Kasımpaşa. Deplasmandaki son iki lig maçını da 2-1'lik skorlar ile kaybeden Beşiktaş, en son 2010/11 sezonunda Bernd Schuster yönetiminde arka arkaya üç deplasman maçından yenilgiyle ayrılmıştı.

Beşiktaş bu maçta da kazanamazsa, 2011/12 sezonundaki altı maçlık galibiyetsiz seriden bu yana, ligdeki en uzun galibiyetsiz serisine imza atacak. Ligde ilk dokuz haftada 15 puan toplayabilen Beşiktaş, son beş sezonda lige en kötü başlangıcını yaptı. En son 2012/13 sezonuna dokuz haftada 12 puan ile başlayan Kara Kartallar, o sezonu 58 puanla üçüncü sırada bitirmişti. Alanyaspor bu sezon Trabzonspor ile birlikte maçlarında en fazla gol olan iki takımdan biri. Alanyaspor ligde oynadığı son 12 maçın sadece üçünü kazanabildi, bu galibiyetlerin sadece biri iç sahada geldi.

Alanyaspor evinde oynadığı son beş lig maçının birini kazanabildi; o galibiyet de iç sahadaki son rakibi Gençlerbirliği karşısında geldi. Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 13 Süper Lig maçının 11'inde tarafların ikisi de gol buldu. Alanyaspor bu sezon ligde en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen takımlar sıralamalarında ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş bu sezon maçların ilk yarılarında beş gol yedi; bu gollerin tamamı 16-30 dakikaları arasında geldi. Bu aralık, Alanyaspor'un ise ligde en az gol attığı aralık. Geçmişe dönük şut analizlerinden elde edilen verileri kaynak alarak bu sezon çektiği şutlara göre ligde gol beklentisi en yüksek takım Alanyaspor. Alanyaspor'un ligde tam 19 golü var. Buna ek olarak, Alanyasporlu Vagner Love bu sezon girdiği pozisyonların kalitesine göre ligde gol beklentisi en yüksek oyuncu konumunda. Love'ın ligde yedi golü bulunuyor. Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Alanyaspor'a attığı sekiz golün dördüne direkt katkı yaptı. Bu sezon rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isim Vagner Love Love ayrıca, 19 isabetli şut attı ve bu alanda Göztepeli Adis Jahovic'in ardından ligin ikinci sırasında yer alıyor. Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Efecan Karaca'nın direkt katkısı bulunuyor. Beşiktaş'ın ligde deplasmanda attığı son beş golün üçü Ryan Babel'den geldi.