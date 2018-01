Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Vagner Love'ın bir maaş alacağı vardı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman ile Alanyasporlu futbolcular, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Bursaspor gibi güçlü bir takım karşısında alınan net galibiyetin mutlu ettiğini aktardı. Dim,"Alanyaspor gözbebeğimiz, Türkiye’nin ve Avrupa’nın her yerinde artık adından söz ettirmeye başladı. Alanyaspor, geçen gollü maçları nedeniyle iddaa oynayanların da sıkı takip ettiği takımlardan oldu" dedi.

"Kimse çalışmadı diyemez"

Bugün Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, gazetecilerle sık sık bir araya geldiklerini aktardı. Başkan Çavuşoğlu, "Gazetecilerle Alanyaspor’u her zaman değerlendiriyoruz. Bu anlamda cemiyet başkanı Mehmet Ali Dim’in verdiği destek ve fikirler unutulmaz. Çok büyük katkılarını gördük ve kendisiyle her zaman çok birçok konuyu paylaşabildik. Geçmişte bu masada çok sayıda toplantılar yaptık. O zamanlar gündem Alanyaspor’un başkan konusuydu. Kimi başkan yapabiliriz ve bu mevcut borçlardan nasıl kurtulabilir konusunda fikir alışverişi yaptık ama şükürler olsun bugün burada Süper Lig’de neler yapabileceğimiz konuşuyoruz. Alanyaspor yönetiminin ve kendisinin geçmişten bu yana elinden gelen her şeyi yaptık. Kimse çalışmadı diyemez. Diyen olursa zaten nankörlük yapmış olur. Maddi ve manevi şekilde her zaman bu kulübe desteğimizi verdik. Benimle beraber 6 yıldır görev yapan çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla hep birlikte her zaman bir şeyler yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"Halkında sahip çıkması lazım"

Toplantıdan önce kardeşi Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Başkan Çavuşoğlu, herkese selamları olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ”Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor için telefon görüşmesi yaptık ve transferlerle alakalı bazı konuları paylaştık. Bu kadar işinin yoğun olmasına rağmen Türkiye’nin gündemi görüyorsunuz. Buna rağmen bazen günde 2 veya 3 defa Alanyaspor hakkında konuşuyoruz. Sayın bakanımız sağ olsun hiçbir zaman desteğini eksik etmedi. Ama biz bu desteği maalesef şehir olarak yapamadık. Çünkü Alanyaspor birilerinin takımıymış gibi hale sahiplenmesini bilemedik. Belli bir taraftar grubu sağ olsun maça geliyor ve desteğini de veriyor. Ama şehir olarak maalesef bunu yapamadık. Sadece bakan bey ve belediye başkanlarının sahip çıkması değil, bu memlekette ticaret yapan iş adamları ile halkında sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu takıma forvet alacağız"

Transfer konusunu da değerlendiren Çavuşoğlu, "Hocamızın isteği çok önemli ve biz herkesten daha çok istiyoruz. Biz eksikliğin farkındayız ve oradaki eskiliği tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu güne kadar bize güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmedik. Vagner Love, Alanyaspor’a geldiği zaman, basın dahil Türkiye genelinde Vagner Love tatile gelmiş denildi ama bugün Türkiye’nin en güzde kulüplerinden Beşiktaş’a gitti. Kendisine başarılar dilerim. Futbolun içerisinde bunlar var ve süreç illaki olacak. Onun için tabii ki bizim eksikliğimiz var. Şu an forvette oyuncumuz yok. Bu konu hakkında çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda hedefimizde isimler var ve almak için uğraşacağız. Çarşamba gününe kadar bu transferlerin netleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu aşamada transfer çok zor iş ama bu konuda başarmak için uğraşacağız ve inşallah bu takıma forvet alacağız" şeklinde konuştu.

"Vagner de böyle bir hata yapabilir"

Brezilyalı oyuncu Vagner Love’ın resmi sosyal medya hesabından Alanyaspor’dan alacağının olduğu yönündeki açıklamasına Çavuşoğlu,” Bizim anlımız açık, yüzümüz pek, Allah’a şükür kimseye vermeyeceğimiz hesabımız yok. Bunun talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ben Alanyaspor’un 3’üncü Lig’in bu lige kadar her kademesinde görev almış bir kardeşinizim. Alanyaspor’un tarihinde 4 şampiyonluğu var ve bu şampiyonlukların 3 de ben bulundum. Bu güne kadar Alanyaspor’dan hiçbir futbolcu alacağım var dememiştir ve hiçbir futbolcunun hakkı yenmemiştir. Öyle bir şey olmadığını Türkiye’de herkes bilir ve ondan dolayı da bizim kafamız rahat. Onun için verilmeyecek bir hesabımızı yok. Bizde Vagner’in bir maaş alacağı vardı ve aybaşı gelince de maaşını alır. Yanlış bir açıklama olarak değerlendirdik ve Vagner de böyle bir hata yapabilir. Oda hatasını düzeltecektir diye düşünüyoruz. Ona da başarılar diliyorum. Beşiktaş’a hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.