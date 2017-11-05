Aytemiz Alanyaspor, Akhisar'ı deplasmanda dağıttı

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık (Dk. 46 Emnes), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Serginho (Dk. 61 Barbosa), Paulo Henrique (Dk. 46 Hora)
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala (Dk. 80 Berkan Emir), Efecan Karaca, Fofana, Taha Yalçıner (Dk. 82 Lungu), Fernandes (Dk. 73 Maniatis), Emre Akbaba, Vagner Love
Goller: Dk. 8 ve 35 Fernandes, Dk. 57 Emre Akbaba, Dk. 76 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Nsakala, Dk. 73 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 43 Caner Osmanpaşa, Dk. 89 Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
Karşılaşmanın 8. dakikasında Aytemiz Alanyaspor 1-0 öne geçti. Vagner Love'ın pasıyla ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Fernandes'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Caner Osmanpaşa'dan kaptığı topla ilerleyen Fernandes, ceza alanına girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu:0-2.
57. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Efecan'ın pasıyla hareketlenen Emre Akbaba, güzel hareketlerle savunma oyuncularını da geçip ceza alanına kadar ilerledikten sonra dar açıda olmasına rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.
76. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un 4. golü geldi. Maniatis'in pasıyla ceza alanına girer girmez topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.