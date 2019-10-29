Aytemiz Alanyaspor 3 golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor sahasında 2. Lig ekibi İnegölspor'u 3-0 yenerek tur atladı.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta Alanyaspor'a turu getiren golleri 24 ve 45+1'de Bakasetas ve 44. dakikada Bammou kaydetti.
Anadolu Efes'li oyuncular maç sonunda Türk bayrağıyla galibiyet pozu verdi.
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Kaan, Tzavellas, Caulker, Baiano, Salih, Umut, Campos, Bakasetas, Tayfur, Bammou
İnegölspor: Şener, Enes, Bilal, Ömer, Yasin, Selimcan, Ali Kemal, Hacı Mustafa, Tayfun, Rafi, Muharrem
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