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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
13.01.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Aytaç Sulu, Samsunspor'da!

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Aytaç Sulu, Samsunspor'da!

Yılport Samsunspor, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen Aytaç Sulu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yılport Samsunspor'un kaldığı otelde düzenlenen imza törenine Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Bu akşam Yılport Samsunspor için önemli bir transferi gerçekleştiriyoruz. Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98’den Aytaç Sulu kardeşimizi 1.5 yıllık Yılport Samsunsporlu yapmak için toplandık. Aytaç ile ilk teması gerçekleştirdiğimizde hedeflerimize ne kadar hakim olduğunu görmek beni hem şaşırtmıştı hem de heyecanlandırmıştı. Çünkü Aytaç bizim Yılport Samsunspor için koyduğumuz hedefleri kendi futbolcu kariyerinde ve tecrübesinde yaşamıştı. Takımıyla 2 sene içerisinde iki lig atlayarak birinci Bundesliga’da oynama başarısı göstermişti. Yılport Samsunspor’un da tek hedefi 1.5 sene sonra Süper Ligde olmak. Dolayısıyla bu tecrübeyi daha önce yaşamış, bu başarılara daha önce imza atmış çok değerli ve lider bir oyuncuyu kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca kamptaki idmanda sakatlanan Erkam Reşmen’e de çok geçmiş olsun diyorum ve çok kısa süre içerisinde aramıza katılacak" dedi.

Aytaç Sulu’nun deneyimi ve liderliği ile diğer oyunculara tecrübe katacağını belirten Teknik Menajer Yücel Uyar, "Aytaç ile burada imza töreninde olmak Yılport Samsunspor için önemli bir gün. Aytaç, deneyimi ve liderliği ile bizim genç takımımıza çok tecrübe katacağını düşünüyoruz. Devre arasında 5 transfer yapıp değerli oyuncuları kadromuza kattık. Bugün de Aytaç Sulu ile imza yapıyoruz. Yılport Samsunspor rekabetçi ve iyi bir kadroya sahip oldu. Bunun yanı sıra özellikle tecrübeli oyuncuları da kadromuza kattık. Aytaç Sulu takımımıza büyük katkı sağlayacak. Kendisi aramıza hoş geldi. Yılport Samsunspor taraftarlarımıza buradan, iyi futbol oynayacağımızı ve bu lige misafir olacağımızı inşallah göstereceğiz" diye konuştu.

Yılport Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Aytaç Sulu ise, "Yılport Samsunspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu transferime bazı kişiler şaşırdı ama ben şaşırmadım. Yılport Samsunspor büyük bir proje hazırladı. Ben bu projenin aynısını birkaç sene önce yaşadım ve bir daha yaşatmak istiyorum. İnşallah Allah’ın izni ile bu projeyi beraber başaracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aytaç Sulu, kendini Yılport Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

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