Aytaç Kara : Milli takımda oynamak en büyük hayalim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAytaç Kara : Milli takımda oynamak en büyük hayalim
GeriFutbol Aytaç Kara : Milli takımda oynamak en büyük hayalim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
19.08.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Aytaç Kara : Milli takımda oynamak en büyük hayalim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kasımpaşa’nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, en büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu söyledi.

Kasımpaşa’nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, en büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Kemal Özdeş, Kasımpaşa’ya gelmemdeki en büyük etken. Hedefimiz bu sene Kasımpaşa’yı ligde bitirebileceği en iyi yerde bitirtmek. Burası ligin önemli kulüplerinden biri. Umarım her maç üstüne koyarız ve hak ettiği yere getiririz" dedi.

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa’ya sahasında ağırladığı Trabzonspor’a karşısında 1 puanı getiren golü kaydeden Aytaç Kara, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Aytaç, "Zorlu bir sezona başladık. Trabzonspor bizden daha erken sezon açtı. Biz yeni kurulmuş bir takımız, ben de dahil birbirimize alışma sürecindeyiz. Ligin ilk maçında bu duruma göre iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Girdiğimiz net gol pozisyonlarımız vardı, onları da değerlendirebilsek şu an galibiyeti konuşuyorduk; olmadı. Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz, Kasımpaşa’yı iyi yerlerde hep birlikte görmek istiyoruz. Bu sezon bunun için mücadelemizi vereceğiz. Kendi attığım gol ile takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. Tabii galibiyet golü olsa daha fazla sevinirdim. İnşallah bundan sonra galibiyet golleri de atarım" ifadelerini kullandı.

49
Ünal Karamanın zor anları
Ünal Karaman'ın zor anları

"KEMAL ÖZDEŞ, KASIMPAŞA’YA GELMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN"

Daha önce de çalıştığı teknik direktör Kemal Özdeş’in Kasımpaşa’ya gelmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Aytaç Kara, "Kemal hoca daha önceden çalıştığım bir hoca. Altı yaş liglerinde beni milli takıma çağıran hocamdır. Beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden birisi. Hedefimiz bu sene Kasımpaşa’yı ligde bitirebileceği en iyi yerde bitirtmek. Burası ligin önemli kulüplerinden biri. Umarım her maç üstüne koyarız ve hak ettiği yere getiririz" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK EN BÜYÜK HAYALİM"

Milli takımda oynamanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Aytaç Kara, "Her Türk oyuncunun hayali milli takıma gitmektir. Benim de en büyük hayallerimden biri. Futbol oynamaya devam ettiğim sürece bu hayalimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Bunun için mücadelem her zaman devam edecek. Rabbim inşallah bize oraları gösterir ve inşallah milli formayı hiç bırakmayız" dedi.

Aytaç Kara : Milli takımda oynamak en büyük hayalim

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yenilenen Sivasspor göz doldurdu
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 4,5 milyon euro...
Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak
Dünya üçüncüsü Tolga Özbek çıtayı yükseğe çıkaracak