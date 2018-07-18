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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
18.07.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Aytaç Kara: "Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum"

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Aytaç Kara: "Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum"

Bursaspor’un yeni transferleri Aytaç Kara, bu camiada büyük başarılar yakalayacağını düşündüğünü belirterek, “Tekrar milli formayı üstüme giyeceğimi düşünüyorum” dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda, yeni transferlerden Aytaç Kara kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takıma kısa sürede uyum sağladığını ifade eden Kara, “Burada hep birlikte sezona hazırlanıyoruz. Süper Lig’e erken yaşta geldim. 7-8 senelik Süper Lig tecrübem var. Samet hoca ile daha önce tanışmadım ama onun tecrübeleri, futbol bilgisi, hocalığı da belli. Beni buraya istemesi beni çok mutlu etti. Zaten Bursaspor gibi bir camiada oynamak çoğu futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Yakınlarım Bursaspor'u, atmosferini, taraftarını ne kadar sevdiğimi bilirler. İnşallah arkadaşlarımla beraber kampı iyi bitirip lige iyi başlamak istiyoruz” dedi.

“BU CAMİADA BÜYÜK BAŞARILAR YAKALAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”

Bursaspor’a kariyeri için geldiğini dile getiren Aytaç, “Bu camiada büyük başarılar yakalayacağımı düşünüyorum. Tekrar milli formayı üstüme giyeceğimi düşünüyorum. Bu hayallerimin hepsini teker teker gerçekleştireceğim ve inşallah hem kendim hem takımım için yararlı ve katkılı bir sezon olur. Burada bir aile ortamı var. Aileme çok değer veririm, önem veririm. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmazlar, Bursa’da ki maçlarımın hepsinde yanımda olacaklar. Arkadaşlık ortamını iyi kurduğun sürece takım içinde bir sıkıntı çıkmaz” diye konuştu.

“LİGİMİZİN KALİTESİ OLDUKÇA ARTTI”

Süper Lig’in çok zorlu bir lig olduğunu ifade eden Kara, “Yurt dışından gelen yabancı oyuncular bile ayak uyduramayıp tekrar geri dönebiliyorlar. Ligimizin kalitesi oldukça arttı. Bütün takımlar birbirlerini yenebiliyor ve bu da takımların güçlendiğine işaret. Bursaspor son iki sezondur gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirdi ama Bursaspor camiasının büyüklüğü hiçbir zaman gitmedi. Bu forma için savaşmak bütün arkadaşlarımızın içten hedefi. Bu sene çok farklı olacağına inanıyorum. Şu an bütün herkes müthiş bir özveriyle çalışıyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızda olacaktır. Onlar da bu kulübün, camianın büyüklüğünü görecektir ve ona göre çalışırlarsa gerçekten bu sene sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü saha içinde küçük takım, büyük takım yoktur, daha çok mücadele eden ve etmeyen takım vardır” dedi.

“İNŞALLAH DURAN TOPLARI KULLANIRIM”

Samet Aybaba’nın kendisine vereceği görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Hocamız, ‘Aytaç defansif oynayacaksın, buradan çıkmayacaksın’ dediği zaman o görevimi en iyi şekilde oynamaya çalışacağım. İnşallah bu sene de Bursaspor için başarılar elde etmek için duran topları kullanırım. Hocamız eğer derse ‘duran topları sen kullanacaksın’ takımım için kullanırım” şeklinde konuştu.

“TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DESTEK KAYNAĞILAR”

Bursaspor taraftarının itici bir güç olduğunu dile getiren Aytaç Kara, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bütün içtenliğimle şunu söylemek istiyorum; Bursaspor taraftarları kendilerinin ne kadar farklı taraftar grubu olduğunu biliyorlardır. Takım için çok önemli bir destek kaynağı. Trabzonspor ile ilk açılış maçına gelmiştik, 10. dakikada 2-0 öne geçmiştik, daha sonra onların desteği ile Bursaspor 4-2 maçı kazandı. Ben bunu her zaman örneklendiririm. Saha içerisinde biz futbolcular için gerçekten ekstra bir güç kaynağıdır. Bunu her maçta bize yansıtıyorlar. İnşallah bu sezon da arkamızda oldukları sürece onlara layık olmaya çalışacağız. Her zaman onları yanımızda görmek isteriz.”

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