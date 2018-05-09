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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.05.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Ayşe Begüm Onbaşı’dan gümüş madalya

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Ayşe Begüm Onbaşı’dan gümüş madalya

Aerobik Jimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen Gymnasiade 2018’de Tek Kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Genç sporcu Dünya Şampiyonası’nda daha başarılı sonuçlar almak istediğini ifade etti.

Aerobik Jimnastiğin Türkiye’deki genç ve başarılı ismi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu sene Milliyet Spor Ödülleri’nde ‘Yılın en çok çıkış yapan sporcusu’ seçilen 17 yaşındaki milli jimnastikçi, bu kez de Fas’ın Marakeş şehrindeki Gymnasiade 2018’de gümüş madalya kazandı.

2017’de Avrupa Şampiyonu, 2016’da da Dünya Şampiyonu olan ve yüzü aşkın madalyasıyla dikkat çeken Onbaşı, 16 farklı spor dalında yüzlerce sporcunun yarıştığı Fas’ta Tek Kadınlar kategorisinde mutlu sona ulaştı.

Kazandığı madalyanın ardından sosyal medya hesabından “Daha iyi derecelerle Dünya Şampiyonası’nda görüşmek üzere” açıklamasını yaptı.

Ayşe Begün Onbaşı kimdir
2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, jimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü. Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar Anadolu Lisesi’nde öğrenimini sürdüren genç jimnastikçi, 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyor.

Başarıları
2015'te Meksika'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda 12-14 yaş grubunda mücadele veren başarılı sporcu, burada dünya üçüncüsü oldu. 2016’da Güney Kore’de düzenlenen Aerobik jimnastik Dünya Şampiyonası'nda ise 15-17 yaş grubunda altın madalyayla ülkemize dönerek, yeteneklerinin ve çalışmalarının karşılığını almayı başardı. Sonrasında da hem İspanya’daki Akdeniz Gençler Şampiyonası’ndan hem de Portekiz’de bir uluslararası turnuvadan üç altın madalya ile döndü. Dünya Şampiyonaları dışında yurt içinde ve yurt dışında katıldığı etkinliklerde 100’ün üzerinde madalya sahibi olan Ayşe Begüm, ülkemizin en çok gelecek vadeden sporcuları arasında yer alıyor.

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