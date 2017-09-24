Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında?

2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, jimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü. Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar Anadolu Lisesi’nde öğrenimini sürdüren genç jimnastikçi, 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyor.

2015'te Meksika'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda 12 - 14 yaş grubunda mücadele veren başarılı sporcu, burada dünya üçüncüsü oldu. 2016’da Güney Kore’de düzenlenen Aerobik jimnastik Dünya Şampiyonası'nda ise 15 - 17 yaş grubunda altın madalyayla ülkemize dönerek, yeteneklerinin ve çalışmalarının karşılığını almayı başardı. Son olarak da hem İspanya’daki Akdeniz Gençler Şampiyonası’ndan hem de Portekiz’de bir uluslararası turnuvadan üç altın madalya ile döndü. Dünya Şampiyonaları dışında yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı etkinliklerde 60’ın üzerinde madalya sahibi olan Ayşe Begüm, ülkemizin en çok gelecek vadeden sporcuları arasında yer alıyor.