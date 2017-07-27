Aysal'dan yönetime mesaj: Gözümüz üstünüzde!

Kongreyi bekleyen muhalif bazı isimlerle birlikte hareket eden Aysal, Dursun Özbek yönetimi için 'gözümüz üstünüzde' mesajı yolladı.

Başkan adayı Mustafa Cengiz'e destek veren isimlerin de başında gelmesi sebebiyle de Ünal Aysal'ın işte bu açıklaması çok daha fazla dikkat çekici hale geliyor:

"Lig henüz başlamadı. Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük kulübünün her sene olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk beklentisi ile mevsime başlaması çok doğal. Bunu beklemek de zaten taraftarın en doğal hakkı. Yönetim de zaten geçtiğimiz son iki yılda olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu bizlere açıkca vaad ediyor. Bekleyip göreceğiz."

ADNAN ÖZTÜRK, AYSAL VE CENGİZ İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEK İSTİYOR

Diğer taraftan edinilen bilgilere göre eski yöneticilerden Adnan Öztürk de Ünal Aysal'ın desteklediği başkan adayı Mustafa Cengiz ile birlikte hareket etmek istiyor. Cengiz, 2018'deki kongre için şimdiden çalışmalarını yaparken, yönetim heyeti içine Adnan Öztürk'ü de alması bekleniyor. (Ajansspor)