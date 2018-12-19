Ayrılığın faturası kabardı! 390 milyon...
Manchester United, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yerine gelecek isimler için çeşitli spekülasyonlar yapılırken, 'Arsenal-Tottenham' maçı öncesi dün yapılan basın toplantısında müthiş bir gelişme yaşandı.
Mancchester United, Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı ve Portekizli çalıştırıcıya 18-24 milyon Sterlin (121-162 milyon TL) ödeyecek.
Yerine gelecek isimler için ön plana Zinedine Zidane çıktığı gibi, 'Arsenal-Tottenham' maçı öncesi dün yapılan basın toplantısında, Tottenham menajeri Mauricio Pochettino'nun kaçamak cevaplar vermesi bir anda 'Acaba?' dedirtti.
Sezon başında Real Madrid'le adı geçen Arjantinli teknik adam, spekülasyonları bir kenara bırakıp Kuzey Londra ekibiyle sözleşme uzatmıştı. Yaz transfer dönemini 'boş' geçiren Tottenham'da sakatlar arttığında, elindeki alternatifler azalan Pochettino da zaman zaman yönetimi eleştirel tavırlar takınmıştı.
Geçtiğimiz günlerde kış transfer döneminin de 'boş' geçme ihtimali olduğunu ve bundan memnun olmadığını belirten Pochettino, bugün oynanacak olan 'Arsenal-Tottenham' maçı için dün yapılan basın toplantısında Manchester United'a adeta yeşil ışık yaktı.
Kendisine Kırmızı Şeytanlar'daki menajerlik boşluğu sorulduğunda şu cevabı verdi:
"Burada memnunum ve diğer kulüplerde olanlar beni ilgilendirmiyor. Ben şu ana bakıyorum ve yarın neler olacağını düşünmüyorum. Kulüpler arasındaki gelişmelere odaklanmadan işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."
Mauricio Pochettino'nun 34 milyon Sterlin'lik (yaklaşık 229 milyon TL) bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Mourinho'ya ödenecek rakam da hesaba katıldığında fatura bir anda 58 milyon Sterlin'e (390 milyon TL) fırlayacak.
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