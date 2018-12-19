Ayrılığın faturası kabardı! 390 milyon...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAyrılığın faturası kabardı! 390 milyon...
GeriFutbol Ayrılığın faturası kabardı! 390 milyon...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: London Football News / Çeviren: Cengiz İzmitli / Foto: Depo Photos
19.12.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Ayrılığın faturası kabardı! 390 milyon...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayrılığın faturası kabardı! 390 milyon...

Manchester United, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yerine gelecek isimler için çeşitli spekülasyonlar yapılırken, 'Arsenal-Tottenham' maçı öncesi dün yapılan basın toplantısında müthiş bir gelişme yaşandı.

Mancchester United, Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı ve Portekizli çalıştırıcıya 18-24 milyon Sterlin (121-162 milyon TL) ödeyecek.

Yerine gelecek isimler için ön plana Zinedine Zidane çıktığı gibi, 'Arsenal-Tottenham' maçı öncesi dün yapılan basın toplantısında, Tottenham menajeri Mauricio Pochettino'nun kaçamak cevaplar vermesi bir anda 'Acaba?' dedirtti.

Sezon başında Real Madrid'le adı geçen Arjantinli teknik adam, spekülasyonları bir kenara bırakıp Kuzey Londra ekibiyle sözleşme uzatmıştı. Yaz transfer dönemini 'boş' geçiren Tottenham'da sakatlar arttığında, elindeki alternatifler azalan Pochettino da zaman zaman yönetimi eleştirel tavırlar takınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kış transfer döneminin de 'boş' geçme ihtimali olduğunu ve bundan memnun olmadığını belirten Pochettino, bugün oynanacak olan 'Arsenal-Tottenham' maçı için dün yapılan basın toplantısında Manchester United'a adeta yeşil ışık yaktı.

Kendisine Kırmızı Şeytanlar'daki menajerlik boşluğu sorulduğunda şu cevabı verdi:

"Burada memnunum ve diğer kulüplerde olanlar beni ilgilendirmiyor. Ben şu ana bakıyorum ve yarın neler olacağını düşünmüyorum. Kulüpler arasındaki gelişmelere odaklanmadan işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."

Mauricio Pochettino'nun 34 milyon Sterlin'lik (yaklaşık 229 milyon TL) bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Mourinho'ya ödenecek rakam da hesaba katıldığında fatura bir anda 58 milyon Sterlin'e (390 milyon TL) fırlayacak.

Guardiola, Mourinho’nun tarafındaManchester City menajeri, işine son verilen Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barcelona Jeison Murillo'yu kiraladı

Ankaragücü'nden stat tepkisi

Fenerbahçe durdurulamıyor!

Ersun Yanal: İkinci yarı için önemli kararlar aldık"