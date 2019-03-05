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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
05.03.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Aynı bakış aynı hedef

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Aynı bakış aynı hedef

Fatih Terim, geçen sezon 1-0 kaybedilen Gençlerbirliği deplasmanı dönüşünde kafileyi karşılayan taraftarları görünce takım otobüsünde gözleri dolmuştu. Bu kez 1-1 biten Erzurum maçı sonrası aynı senaryo yaşandı.Hedef, hikayenin sonunu da aynı şekilde getirmek.

Ligin en kritik virajı olarak görülen Erzurumspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Galatasaray’da hüzün havası hakim... Lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar’da, Erzurum dönüşü oldukça duygusal anlar yaşandı. Gece geç saatlerde takımı karşılamaya giden taraftarlar, havalimanı çıkışında coşkulu tezahüratlarla hem oyunculara hem de teknik ekibe destek verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu tablo karşısında hislerine hakim olamadı ve takım otobüsünde gözyaşlarına engel olabilmek için büyük çaba harcadı.

O maç dönüm noktası oldu

Erzurum dönüşü ortaya çıkan bu görüntüler, geçen sezonki Gençlerbirliği deplasmanını akıllara getirdi. Galatasaray, Başkent’teki o maçı da 1-0 kaybetmiş ve lider Başakşehir’in arkasında kalmıştı. Takım İstanbul’a döndüğünde, taraftarlar sürpriz bir şekilde kafileyi karşılamaya gelince, Fatih hoca otobüsün en ön koltuğunda gözyaşlarına hakim olamamıştı. O karşılama Galatasaray için dönüş noktası olmuş, Sarı-Kırmızılılar kalan 6 haftadaki tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Aynı bakış aynı hedef

Bu kez 10 maçı daha var

Galatasaray’da hedef yine aynı. Geçen sezonki 2 puanlık farkın aksine, bu kez Aslan 8 puan geride. Ancak önünde tam 10 maç ve 30 puan var. Üstelik, zirvedeki tüm takımlar birbirine karşı mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar, yine kalan tüm sınavlardan galip çıkarak, Başakşehir’le puan farkını eritip tekrar şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

"Ortada 30 puan daha var..."

"Oyundan da mücadeleden de memnun değilim"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor'a konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta, oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fatih Terim, "Açıkçası skoru 2 puan kaybı olarak görüyorum ama ben oyundan da mücadeleden de memnun değilim. Mehmet (Özdilek) hoca ve talebelerini tebrik ediyorum" dedi.
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