Aymen Abdennour, Kayserispor'da! Transfer haberleri...
Valencia, sözleşmesini fesheden Aymen Abdennour'un Kayserispor ile anlaştığını açıkladı.
Valencia kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen Abdennour’un gelecek sezon Kayserispor forması giyeceği bildirildi.
Geçen sezonu Fransa’nın Marsilya takımında kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoper, forma şansı bulamamıştı.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle