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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.05.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Aylarca sakattı! Yeni takımı belli oldu..

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Aylarca sakattı! Yeni takımı belli oldu..

Spor Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da birçok futbolcu yol ayrımında.

Süper Lig'de 4 sezondur Akhisar'da forma giyen Aykut Çeviker'in henüz lig sona ermeden Sivasspor'la söz kestiği iddia edildi. Aykut'un Akhisarspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sakatlığı yüzünden ilk yarıdan beri forma giyemeyen kadronun sembol isimlerinden Mustafa Yumlu'nun adı yeni sezon öncesi Antalyaspor ile anılıyor. Mustafa, sezon sonu serbest kalacak.  Mustafa Yumlu kasım ayında sakatlık yaşamış uzun süre forma giyememişti. 

Yine sözleşmesi sona erecek kaleci Fatih Öztürk de aylardır Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında. Elvis Manu için Trabzonspor devreye girerken oynadığı 40 maçta ligde 7, kupada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol atan Hollandalı futbolcu da teklife sıcak bakıyor. Süper Lig'deki 14 yabancı kontenjanını 1'inci Lig'de 6'ya düşürmek zorunda olan yönetim, sözleşmesi süren yerlilere de lig şartlarına göre yeni kontratlar önerecek.

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