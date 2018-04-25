Ayla Aksu ve Dart ikilisi çeyrek finale yükseldi
TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Ayla Aksu ile Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart, çiftlerde çeyrek finale kaldı.
Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen toplam 250 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasındaki çiftler son 16 turu müsabakasında Ayla-Dart çifti, Hollandalı Bibiane Schoofs ve Çekyalı Renata Voracova ikilisiyle karşı karşıya geldi.
Ayla-Dart ikilisi, bir saat 7 dakika süren mücadeleden 6-2, 1-6 ve 10-7'lik setlerle 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Milli tenisçi ile Büyük Britanyalı partneri, çeyrek finalde Çinli Chen Liang-Shuai Zhang çiftiyle karşılaşacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle