Aykut Kocaman'dan Ahmethan'a güvenoyu

Karşılaşmanın yapılacağı Mercur Arena'da düzenlenen basın toplantısına futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'la katılan Kocaman, Robin van Persie'nin beklenmedik sakatlığıyla karşılaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle bu maça çıkarken tecrübe açısından bir oyuncu olacağını düşünüyordum. Van Persie'nin şansız sakatlığı bunu ortadan kaldırdı. Kesinlikle endişeli değilim. Bu formayı taşıyan her oyuncu Fenerbahçe'nin gücünü temsil edecek kalitededir. Önümüzde 24 saat var ve çok şey değişkendir. Santrforda, tecrübesi yüksek oyuncu yerine pozisyon tecrübesi olan oyuncu kullanacağız. Ahmethan'ın genç olmasına rağmen pozisyon tecrübesi var. Sturm Graz takımında Ahmethan'dan daha genç oyuncular da var."

Sturm Graz'ın kolektif bir oyun yapısına sahip olduğunu vurgulayan Kocaman, kendi takımında da bireysel yeteneklerin bulunduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Tamamlanmış bir takımla oynayacağız. Öncelikle temel amacımız Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Aynı zamanda bizim takımımız seribaşı olmasına rağmen sert bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. En belirgin yanları kolektif yapıları. Birkaç sezondur istenenin dışındaydık. Bu sene antrenör değişikliğiyle ben başladım göreve. Birçok şeyin değişmesi gerekiyor istenen şeyler için. Yarın tamamlanmış bir takımla, tamamlanmaya çalışan bir takımın maçı olacak. Avantaj-dezavantaj konusunda en önemli nokta bu. Kağıt üzerinde görünen avantajımız, daha pahalı, kaliteli, tecrübeli ve bireysel kalitesi yüksek oyunculara sahip olmamızdır. Sadece yarın için değil tur için söylemek gerekirse, bireysel kalite yarınki maçın ve turun hangi tarafa yöneleceğini gösterecek."

Kocaman, kalede hangi oyuncuyu tercih edeceği sorusu üzerine, birbirleriyle oynamaya alışık isimleri tercih edeceğini belirterek, "Takımla 1 aydır çalışıyoruz. İlk 1 hafta milli takım oyuncuları yoktu. İlk hafta takımın yarısı aramızda değildi. Sonraki dönem hazırlık maçı dönemiydi. Arada tamamlayıcı antrenmanlar yapmak zor. Kadroyu yaparken birbiriyle oynama uyumu olan oyuncuları tercih edeceğim. İlerleyen haftalar içinde yeni oyuncuları takıma dahil etmek temel amacım olacak. Büyük ölçüde yarın kadro bu şekilde oluşacak." şeklinde konuştu.

- Fatih Terim'in görevinden ayrılması

Tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili ise, "Olayı bir saat önce duydum. Dolayısıyla ayrıntılara sahip değilim. Türkiye Futbol Direktörlüğü tanımıyla ilgili bilgim olmadığını söylemiştim. Bugünkü durumla ilgili gerçek bilgiye sahip değilim. Yoğunlaşmam yarınki maç üzerine. Bilgi akışını takip etmedim. Belki ilerleyen günlerde gerekirse açıklama yaparım. Şu an için bir şey söylemek çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

- Hasan Ali: "Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, bu sezon sarı-lacivertli taraftarları mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

Aykut Kocaman yönetiminde iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hasan Ali, "Üzerine koyarak yol aldık. Avrupa standartlarında antrenman programları hazırlıyor hocamız ve ekibi. İlk haftalarda beklenmedik sonuçlar olabiliyor. Bunların bilincindeyiz. Rakibimiz kendi liginin köklü takımlarından birisi. Uzun senelerdir aynı hocaları var. Sahada ne yapmak istediklerini biliyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maalesef son senelerde istediğimizi elde edemedik. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de taraftarlarımızı sezon sonu mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.