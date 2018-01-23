Aykut Kocaman'ın zor tercihi!

Takımın yükselişe geçtiği haftalarda ileri uçta forma giyen Giuliano'nun yerine Kocaman'ın sahaya kimi süreceği merak konusu. Sarı lacivertli takımda bireysel oyunı nedeniyle bir süredir onbirden uzak kalan Valbuena, Giuliano'nun formasına en büyük aday.

SOLDADO OYNARSA SİSTEM 4-4-2 OLACAK

Ancak Valbuena'nın ilk 11'e dönmesi teknik direktör Aykut Kocaman'ın tek seçeneği değil. Brezilyalı fubolcunun yokluğunda yokluğunda Fernandao ve Soldado'lu çift forvet seçeneği de masada. Bu durumda Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında sahadaki dizilişi 4-4-2 şeklinde olacak.

ALPER POTUK SEÇENEĞİ DE MASADA

Kocaman'ın 3. seçeneği ise Alper Potuk'un Mehmet Topal ve Josef ile birlikte orta sahayı üçlemesi. Bu durumda ise sistem 4-3-3'e dönecek, Fernandao tek santrfor olarak kalırken ileri ucun kanatlarında yine Faslı futbolcular Nabil Dirar ve Aatıf görev yapacak. (Fotomaç)