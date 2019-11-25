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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.11.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman’ın zor günleri

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Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a tek golle yenilen Konyaspor, son 5 maçtır galibiyet yüzü görmezken, teknik direktör Aykut Kocaman kariyerinin en zor dönemini yaşıyor. Üçüncü kez Konyaspor’un başına geçtiği günden bu yana 34 lig maçına çıkan Kocaman’ın takımı sadece 8 kez galip geldi.

Geçen sezon Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Konyaspor’da üçüncü kez göreve başlayan teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı takımda bir yılı geride bıraktı. Deneyimli teknik adam Süper Lig’de 2018-2019 sezonu 13. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçıyla göreve başlamıştı. 54 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Konyaspor geçen sezon 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 27 puan topladı. Konya ekibi, 2018-2019 sezonunu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Süper Lig’de beraberlik rekorunun kırıldığı sezonda puan ortalaması ise 1.23 oldu.

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34 maçta 8 galibiyet

Konyaspor önceki dönemlerinde tarihi başarılar yaşadığı Aykut Kocaman ile bu sezon ligde ilk 12 maçta 13 puan toplayabildi. Anadolu Kartalı, geçen sezonla birlikte deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı Süper Lig’de 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Puan ortalaması ise maç başına 1,08 oldu. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki kötü performansının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupasında da 2. Lig ekibi Eyüpspor’a elendi.

Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında katıldığı programda üçüncü Konyaspor döneminde aldığı 8 galibiyetin çok az olduğunu ve en az 3-4 galibiyet daha almaları gerektiğini söylemişti.

Aykut Kocaman’ın zor günleri

Aykut Kocaman’ın zor günleri

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