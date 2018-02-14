Aykut Kocaman'ın isyanı
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'dan Perşembe, Pazar isyanı...
Türkiye Kupasında Beşiktaş ile 1 Mart Perşembe günü oynayacak olan sarı lacivertlilerin lig maçının Pazar gününe alınması, Beşiktaş'ın ise Pazartesi oynayacak olması Kocaman'ı çıldırttı. Kupada Galatasaray'ın Salı günü oynayacağını ve Çarşamba gününü boş geçeceğini belirten Kocaman yakınlarına, "Beşiktaş yine Pazartesi oynasın, bizden 1 gün fazla dinlensin önemli değil. Ama maç neden boş gün olan Çarşamba değil de Perşembe oynanıyor? Bunu izah etsinler. Perşembe maç oynayıp neredeyse hiç dinlenemeden, doğru dürüst çalışamadan Pazar günü 1 maç daha daha oynayacağız. Maç çarşamba olsa hiç olmazsa 1 gün daha dinlenme olasılığımız olurdu. Bunu anlayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
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