Aykut Kocaman’ın derbi şifresi: Taktik Başakşehir kadro Malatya
Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-0 kazanan başarılı 11 Kadıköy’de de sahada olacak.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü, 2-0 kazanılan Başakşehir maçında olduğu gibi takımının 90 dakika disiplinli oynayarak oyundan kopmamasını ve ileri uçta pres yapmasını istedi. Tecrübeli teknik adam bu önemli maçta kadro konusunda ise riske girmeyecek.
FENERBAHÇE’de Galatasaray maçının şifresi Medipol Başakşehir maçında gizli... Başakşehir deplasmanında 90 dakika disiplini bozmayan ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın istediklerini kusursuz yapan sarı lacivertliler aynı disiplinle hafta sonu derbide sahada olacaklar.
Sürekli pres ve 90 dakika oyun disiplininden kopmadan mücadele isteyen Kocaman bu nedenle oyuncularına Başakşehir maçındaki taktiği uygulatacak. Galatasaray’ın oyun kurmasını engelleyecek olan sarı lacivertliler coşkulu bir oyunla rakibini devirmeye çalışacak.
YÜKSEK KONSANTRASYON
- KOCAMAN oyuncularından derbide çok yüksek bir konsantrasyon ile sahada olmalarını istiyor.
Galatasaray Kalecisi Muslera’dan başlamak üzere tüm rakip savunmayı yoğun presle bunaltarak sarı kırmızılıların oyun kurmalarını engellemek isteyen sarı lacivertliler topa hızlı bir şekilde sahip olup geçiş hücumları ile derbide gole çabuk ulaşmayı hedefliyor.
Kocaman oyuncularından, ilk dakikadan itibaren ileride rakibi bunaltmalarını, topu kaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde gol yollarına sızmalarını ve sonuca gitmelerini istiyor.
VALBUENA KULÜBEYE
- TAKIMININ mental olarak yorgun olduğunu düşünen ve bu nedenle hafta boyunca terapiler uygulayacak olan Aykut Kocaman, Galatasaray maçında kadro seçimimde ise riske girmeyecek. Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-0 galip gelen takımın 11’ini bozmayacak olan Kocaman, önceki hafta iç sahadaki Akhisarspor maçında görev verdiği Valbuena’yı kulübede oturtacak ve Aatıf’a ilk 11’de şans verecek. Tecrübeli teknik adam, kaleyi de yine Malatya’da çok iyi bir performans sergileyen kaptan Volkan’a emanet edecek.
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