Aykut Kocaman'ın cezası belli oldu!

Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçtan sonra hakem Büelent Yıldırım'a yönelik söylediği sözlerden dolayı disipline sevk edilen Aykut Kocaman'a 13 bin TL para cezası verildi. Maçta kırmızı kartla oyundan atılan Alper Potuk'a ise 1 maç men cezası uygun görüldü.

Süper Lig kulüpleri için alınan kararlar şu şekilde:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu GEORGIOS TZAVELLAS'ın, 01.10.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu DELVİN CHANEL NDINGA'nın, 30.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 01.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 29.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALPER POTUK'un, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübünün, 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 01.10.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübünün, 01.10.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunuduğu KUZEY KALE ARKASI B Bloğa giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.