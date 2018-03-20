Aykut Kocaman'ın büyük kabusu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriAykut Kocaman'ın büyük kabusu!
GeriFutbol Aykut Kocaman'ın büyük kabusu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
20.03.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'ın büyük kabusu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aykut Kocaman'ın büyük kabusu!

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı Kadıköy’de 36 yılda 36 lig maçı oynadı. Kanarya bunların sadece 3’ünde rakibine gol atamadı. Hepsinde teknik patron Aykut Kocaman’dı.

Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine karşı sahasında büyük bir üstünlüğe sahip. Galatasaray, Kadıköy’de 19 yıldır galip gelemiyor. Bu gelenek, önceki akşam oynanan derbide de devam etti. Ancak 0-0’lık sonuç Aslan’a yaradı.

Bu maçla birlikte Fenerbahçe adına çok ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, ligde Galatasaray’ı Kadıköy’de ağırladığı son 36 yılda 36 kez kozlarını paylaştı. İki takım, bu süreçte 36 kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, 23 galibiyet ve 8 beraberlikle rakibine ağır bir üstünlük kurdu. Cim Bom sadece 5 defa kazanabildi.

Gol ortalaması 2.02

Kanarya, bu karşılaşmalarda fileleri 73 kez sarsarak maç başına 2.02’lik bir gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, Kadıköy’de Cim Bom’a 3 kez gol atma başarısı gösteremedi. Bu maçların ortak noktası, Sarı-Lacivretli takımın başında Aykut Kocaman’ın olması! Kocaman ayrıca teknik patron olarak Galatasaray önünde ligde oynadığı 5 Kadıköy maçında sadece 1 kez kazanabilirken, 4 defa berabere kaldı. (Fanatik)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (20.03.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kartal’ın kolu da kırık kanadı da

Sporun mutfağındakiler paneli

Fenerbahçe Doğuş - Maccabi FOX maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

3 penaltının 1’ini dahi verse her şey değişirdi