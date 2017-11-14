Aykut Kocaman'ın 5 puan hesabı

FENERBAHÇE’de kriz sona erdi, toparlanma süreci başladı. Kayseri ve Osmanlı maçlarında son dakika golleriyle kaybedilen puanların yarattığı travma aşıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, geçen hafta bu travmayı üzerinden atamamış görünüyordu. Her şeyden önce kendi ekibine karşı sorumlulukları, onu görevde kalmak için ikna eden etkenlerden biri oldu. Yardımcısı Fahreddin Ömeroviç, Atiker Konyaspor’un 3 yıllık cazip sözleşme teklifini Kocaman’ı yalnız bırakmamak adına gözünü kırpmadan reddetmişti. Böyle bir durumda istifa etmenin en azından yıllardır birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ihanet olacağı düşüncesinde.

‘HEP İŞİ YARIM BIRAKIYOR’ ALGISINDAN RAHATSIZ

AYKUT Kocaman, yapı olarak yanlış anlaşıldığını da düşünüyor. Gittiği takımlarda genellikle uzun süreler çalışan tecrübeli teknik adam, ‘Fenerbahçe’de hep işi yarım bırakıyor’ algısından çok rahatsız. Bunu da mutlaka değiştirmeye kararlı.

Geçen haftayı kötü bir ruh hali ile tamamlayan Kocaman bugünlerde ise çok farklı. Yavaş yavaş istediği şeyleri gerçekleştirmek için adımlar atmaya başladı.

Öncelikli planı ligin ilk yarısında kalan 6 maçı bir şekilde kazanıp, devre arasına mümkün olan en az puan farkı ile girmeye çalışmak. Takımını bu doğrultuda hazırlayan Kocaman yakınlarına, “Devre arasına 5-6 puan farkla girersek şampiyon oluruz” diyor.

CUMA GÜNÜ ÇOK KRİTİK BİR TOPLANTI YAPILACAK

KOCAMAN’ın futbolcularla dün yapmayı planladığı toplantı Cuma gününe ertelendi. Tecrübeli çalıştırıcı bu kez farklı bir üslupla konuşacak. Futbolcular karşılarında çok daha sert bir teknik direktör görecek.

Kocaman’ın çok güvendiği ama karşılığını alamadığı bazı isimler için çok zor bir gün olacak. Disiplinsizlik yapan ve takımda sorun yaratan isimler için de zor günler başlıyor. Bazılarının devre arasında gönderilmesi bile mümkün.

Takımın sorumluluğunu artık iki isim alacak; Mathieu Valbuena ve Volkan Demirel…Volkan’ın 1. kaptanlığı sürecek, diğer kaptan ise Valbuena olacak. Ancak Volkan çok daha aktif olacak.