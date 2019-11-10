Aykut Kocaman'ı üzdü, Milli Takım'a seçildi!
Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'un İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip kupa dışı ettiği maçta golü atan tek futbolcu olan Harun Özcan, U20 Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Eyüpspor'un Konyaspor'u 1-0 yenip Türkiye Kupası'ndan elediği sürpriz maçın kahramanlarından Harun Özcan, Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Genç futbolcu, Türkiye U20 Milli Takım kadrosuna alındı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada ''Futbolcumuz Harun Özcan, Türkiye U20 Milli Takım kadrosuna davet edilmiştir.Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.'' sözleri kullanıldı.
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