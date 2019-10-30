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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Burak AKIN
30.10.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'ı eski Fenerbahçeli yıktı

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Aykut Kocaman'ı eski Fenerbahçeli yıktı

İttifak Holding Konyaspor'da kötü gidişat sürüyor. Yeşil beyazlı ekip son olarak Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a mağlup olurken, Aykut Kocaman'ı üzen isim eski bir Fenerbahçeli çıktı...

Spor Arena | Ligde Antalyaspor ve Fenerbahçe'ye kaybeden İttifak Holding Konyaspor, dün de kupada Eyüpspor'a 1-0 mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren gol Harun Özcan'dan gelirken, 2000 doğumlu genç yıldızın Fenerbahçe altyapı çıkışlı olması ilginç bir tesadüf olarak göze çarptı.

Konyaspor karşısında başarılı performans sergileyen ve savunmaya zor anlar yaşatan Harun Özcan'ın Fenerbahçe altyapısına geldiği dönem sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Genç futbolcu U19 takımında forma giyiyordu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir önceki turda Ergene Velimeşe'yi 4-1 mağlup eden Eyüpspor'da Harun Özcan, o maçta da 3 gole imzasını atmıştı.

Aykut Kocamanı eski Fenerbahçeli yıktı

Kocaman: Eyüpspor sonuna kadar hak etti

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Eyüpspor'u galibiyetinen dolayı tebrik ederek, "Eyüpspor'u gönülden kutluyorum. Sadece tur atladıkları için değil, canla başla büyük bir mücadele örneği verdikleri için. Kapasitesinin üstüne çıkan, maçı uzatmayı başaran, uzun toplarla kalemizi zaman zaman yoklayan ve en sonda da istediğini elde eden bir takım vardı. Başından sonuna kadar turu hak ettiklerini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, kupanın hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal olarak kapalı oynayan, kalesinin önünü bir savunma zinciriyle kurmuş bir takıma karşı oynadık. Bu güçlü savunmayı aşmanız için ya topu çok hızlandırmanız ya da koşularla savunma arkasına geçmeniz gerekiyor. Bunları yapamadık. Çok tehdit edici olmayan bir oyun oynadık. Maçın bütününe baktığımız zaman turu geçebilmek için gerekli hiçbir şeyi yapamadık. Bu oyunda her şeyin bir bedeli var. Kendim, takımım ve Konyasporlular adına çok üzgünüm. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Bedeli var. Bu bedel bir şekilde ödenecek ve ödenmeli de. Büyük bir hayal kırıklığı oldu."

Aykut Kocaman, "bedel ödeme" sözleriyle neyi kastettiğine yönelik soru üzerine, "Hayatta her şeyin bir bedeli var. Bu takım için de olacak, kendimle ilgili de... Bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu, beklendik bir durum değil. Ciddi sıkıntılı bir durum. Bu oyunun temel kaidelerinden biridir ya oyuncu ya antrenör bir şekilde bedeli ödenmeli." şeklinde görüş belirtti.

Aykut Kocamanı eski Fenerbahçeli yıktı

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