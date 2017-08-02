Aykut Kocaman'dan transfer mesajı: 2 oyuncu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Takıma en az 2 oyuncu transfer edilmesini beklediğini dile getiren başarılı çalıştırıcı, toparlanma süresinin 2.5 ayı bulabileceğine parmak bastı.

Kocaman'ın basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Küçük de olsa bir avantaj yakaladık. Rakibimiz maçın sonlarında oyundan düştükten sonra neler yapabileceğini söyerdi. Fırsat bulurlarsa hemen kendi oyunclarını sahaya yerleştirmek içni her şeyi yapıyorlar. Bu avantajımızı korumak, turu geçmek ve gruplara kalmak ilk ve temel amacımız."

TARAFTAR ÇOK ÖNEMLİ

"Son derece mutluyum. Bu kulübün en büyük denamiği taraftarı. taraftarsız Fenerbahçe düşünmek mümkün değil ki. 3 Temmuz'da dünya aleme birlikteliğin ne olduğunu göstermiş bir kulüp için bu çok önemli. Hem onların takıma ve kulübe tutkuları ve aynı zamanda onların beklentilerie cevap vermek durumuna getirmemiz lazım."

"İyi futbol için iyi zemin önemli. Topun zeminde doğru bir şekilde akışı hem seyir zevkini hem de oynama zevkini artırır. İyi futbolun gerektirdiği iyi fiziki şartları sağlama için yönetim kurulu iyi bir adım attı. Uzun bir aradan sonra heyecanlıyım. heyecanlıyım kelimesi ne anlatıyor bilmiyorum ama benim için çok şey anlatıyor. Hem oyun hem de sonuçlar umarım bu heyecanı daha yavaşlatır ve dinginletir hale getirir. "

EN AZ 2 OYUNCU VE 2.5 AY LAZIM

"Tamamlanma hiçbir zaman olmayacak. Her zaman bir eksik vardır. Pozisyon hataları, bireysel hatalar, rakibin gücü... Düzeltmelerle beraber 1.5-2 aylık bir süreyi bulur toparlanma. Transfer se... Asgari 2 oyuncunun daha gelmesi gerekiyor. Pozisyon anlamındaki sıkıntılarımızı düşündüğümüzde en az 2 oyuncunun gelmesini beklyruz. Beklentimiz iyi oyuncular üzerinden iyi oyuna gitmek. Yeni oyuncuların takıma katılmasını göz önüne aldığımızda 2.5 aya çıkarabiliriz toparlanmas süresini..."

ROBIN'İ KADROYA ALMAK İSİTİYORUM

"Dün antrenmana çıktı Robin ve geri dönüş olmadı. Olumsuz anlamda geri dönüş olmadı. yine antrenmana çıktığımızda ger idönüş olmazsa onu kadroya almayı isteyeceğim. Yarın da çok büyük bir sakatlık ve benzeri bir sıkıntı olmaz sa Volkan başlayacak kalede. Ondan sonra Avrupa Ligi'nde turu geçersek, oyuncularımızı biraz olağanüstü durumlar dışında yönlendirmeye çalışacağız.

ISLA'YA ÖVGÜ

Çok fazla oyuncuyla tanıştım. uyum sürecini atlatmak içni bu kadar çaba sarfeden az oyuncu gördüm. 1 hafta - 10 gün içinde bu gidişle onu takım içindeki ana karakterler arasında düşünmeye başlayacağız."

NEUSTADTER: FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Sturm Graz maçı ile ilgili açıklamada bulundu. Transfer tekifleri ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Neustadter, Fenerabahçe'de mutlu olduğunu ve takımın başarısına konsantre olduğunu söyledi.

Neustadter, "Yarın çok önemli bir maçımız var şu anda ona konsantre olacağım sadece. Burada mutluyum. Burada oynayabileceğimden dolayı sevinçliyim. Takımıma destek vermek istiyorum. Teknik direktörümüzün gösterdiği yolu takip edeceğiz. Zaman geçtikçe her şey iyileşecektir. Zamana ihtiyaç var ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.