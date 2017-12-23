Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması

Zorlu 90 dakikanın oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor’un 3 senedir çok alışık olduğu oyunu kendilerine karşı oynadığını ve istediklerini elde edemediklerini söyledi.

Süper Lig’de devre arasına galibiyetle ve 35 puanla girmek temel niyetiyle maça çıktıklarını dile getiren Kocaman, “Sonuç dışında oyunun buraya gidebileceğini tahmin ediyordum. Rakip kaleci ve stoperlere sağlıklı baskıyı götüremeyince Konyaspor hemen hemen 3 senedir çok alışık oynadığı oyunu bize karşı oynadı. Alan belirlediler sağlıklı bir şekilde oynadılar. 20-25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde oluşturamamamızla geçti. İlk yarı aslında bir tık beklediğimizden düşük geçti. İhtiyaçlarda söz konusu olunca sanki 1-0 maçı gibi gözüküyordu. Konyaspor ikinci yarıya daha saldırgan başladı, 5-6 dakika böyle geçti sonra tam oyunu dengeledik istediğimiz kıvama getirirken basit hata gollerinden bir tanesi geldi ve bu rakibin direncini artırdı ve bizi bir adım geride bıraktı. Rakibi oyundan düşürme ve 3 puana gitme yolu 70. dakikadan sonra tamamen ablukaya da aldık ama istediğimiz elde edemedik” dedi.

Aykut Kocaman, ilerleyen haftalarda Fenerbahçe’nin ikinci yarılarda düzenli ve ısrarlı oyunla bütün maçlarını kazanacağını dile getirerek, ‘Takviye olacak mı?' yönündeki soruyu, “Bir takım eksikler var ama takviye çok kolay değil, isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak gerekiyor” diyerek

TERİM SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'un maçın ilk 25 dakikasında son 3 yıla yakındır oynanan oyunu, kendilerine karşı oynadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 sona eren Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi Atiker Konyaspor maçından galip ayrılıp devre arasına 35 puanla girmeyi hedeflediklerini hatırlattı.

Son döneminde yaklaşık 3 yıl Atiker Konyaspor'u çalıştıran Kocaman, üstü kapalı olarak yeşil- beyazlı futbolculara öğrettiği taktiği, oyuncuların bu maçta kendilerine karşı kullandığını söyledi. Kocaman, ''Oyunun başlarında en büyük sıkıntımız rakip kaleci ve stoperlere doğru baskıyı götüremeyince, Konyaspor, 3 yıla yakın zamandır oynadığı, çok alışık olduğu oyunu bize karşı oynamaya başladı. Yer belirlediler, alan belirlediler, sağlıklı top oynamaya başladılar. 25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde yaratamamızla geçti. Oyunun kontrolü daha çok ortadaydı. İlk yarının ikinci bölümü baskımızı hissettirmeye başladık. Ancak ana problem şu oldu; Aatif'in yanında Valbuena, daha fazla topla beraber dışarılara geldi ve topu üçüncü bölgeye getirmeye başladık. Ancak ceza sahası içinde sorunluyduk. İlk yarı belki bir tık düşük geçti" dedi.

Konyaspor'un ikinci yarıya daha saldırgan başladığını hatırlatan Kocaman, "Sonra tam 'Oyunu dengeledik ve istediğimiz kıvama getirdik' derken basit hatadan doğan gol geldi. Bu rakibin direncini artırdı ve bizi bir adım geriye attı. 70’inci dakikadan sonra tamamen ablukaya aldık ve net pozisyonlar yakaladık. Ama istediğimizi elde edemedik" diye konuştu.

Bir gazetecinin 'Soldado ve Fernandao maç başında neden oyunda olmadı?' sorusu üzerine Kocaman, şunları söyledi:

"Belirgin bir neden yok. Bu tamamen kendi iç dünyamızda oyun kurmamızla ilgili bir olay. Sonuçta bir tercihti. Maçı 30 dakika, 60 dakika ve 90 dakikalık bölümlere ayırdığımızda, belki son 30 dakika diye kurgulamıştım ben kafamda. Tabii bu benim kurgulamamla olmuyor. Rakibin de önlemleri ve yapmak istedikleri var. Ama gerçek şu ki, bu gol bizi geriye itti."

"Fatih Terim rakipler için iyi mi oldu, kötü mü oldu?" sorusuna ise Kocaman, "Hiçbir yanıtım yok" dedi. Takımın son derece doğru yolda ilerlediğini ifade eden Kocaman, ''Sezonun ikinci yarısı, bu düzenli oyunla, ısrarlı oyunla, hemen hemen bütün maçları alacağız."

"Devre arasında oyuncu takviyesi olacak mı?" şeklindeki soruya Kocaman, "Tabii ki belirlediğimiz birtakım eksikler var. Takviye çok kolay bir şey değil. Tabii ki isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak ve mali akışı da doğru anlamda yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.