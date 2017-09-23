Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş açıklaması...

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında kazanarak adeta lide geri dönerken, Aykut Kocaman 90 dakikayı değerlendirdi. Şenol Güneş'in kendisine bir şeyler sötylediğini ama anlamadığını belirten Kocaman şöyle konuştu:
5 kırmızı kartın çıktığı derbiyi F.Bahçe kazandı!Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde nefesleri kesen, 5 kırmızı kart ve 2 penaltının olduğu maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah - beyazlı ekip bu sezon ilk kez mağlup oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 87. dakikada Babel atarken ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Giuliano ve 86. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti. Maçın 43. dakikasında Quaresma, 45. dakikasında Neto, 85. dakikada Atiba, 88. dakikada İsmail Köybaşı ve maç sonu Oğuzhan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş 13 puanda kaldı ve zirve mücadelesinde yara aldı.
"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"
Arka arkaya içeride oynadığımız zorlu maçlar zincirinde iyi bir rüzgar yakalayabilmek için önemli bir maçtı. Kazanmak isitiyorduk. Bunu başardık. Beşiktaş, Porto deplasmanından galibiyetle dönmüş, son iki sezonun şampiyonu bir takımla oynuyoruz. Beşiktaş özgüveni çok yüksek bir takım. İki takım aleyhine de çok ciddi düdükler çalındı. Rakip kırmızı kart gördü 1 dakika sonra devreye girmeden biz de gördük. İki takımın da çok net pozisyonları vardı. Candan oynayan, eksildikçe candan oynayan bir oyuncu grubum vardı. Hepsini kutluyorum.
"ŞENOL GÜNEŞ NE DEDİ ANLAMADIM"
Ben Şenol hocanın bizim tarafa doğru bir şeyler söylediğini duydum. 'Anlamadım' dedim, sonra bir şeyler daha söyledi, onları da anlamadım. Bu kadar. Başka bir söyleyeceğim yok bu konuyla ilgili...
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