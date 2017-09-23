Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş açıklaması...

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında kazanarak adeta lide geri dönerken, Aykut Kocaman 90 dakikayı değerlendirdi. Şenol Güneş'in kendisine bir şeyler sötylediğini ama anlamadığını belirten Kocaman şöyle konuştu:

"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Arka arkaya içeride oynadığımız zorlu maçlar zincirinde iyi bir rüzgar yakalayabilmek için önemli bir maçtı. Kazanmak isitiyorduk. Bunu başardık. Beşiktaş, Porto deplasmanından galibiyetle dönmüş, son iki sezonun şampiyonu bir takımla oynuyoruz. Beşiktaş özgüveni çok yüksek bir takım. İki takım aleyhine de çok ciddi düdükler çalındı. Rakip kırmızı kart gördü 1 dakika sonra devreye girmeden biz de gördük. İki takımın da çok net pozisyonları vardı. Candan oynayan, eksildikçe candan oynayan bir oyuncu grubum vardı. Hepsini kutluyorum.

"ŞENOL GÜNEŞ NE DEDİ ANLAMADIM"

Ben Şenol hocanın bizim tarafa doğru bir şeyler söylediğini duydum. 'Anlamadım' dedim, sonra bir şeyler daha söyledi, onları da anlamadım. Bu kadar. Başka bir söyleyeceğim yok bu konuyla ilgili...