Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriAykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Futbol Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: İlk yarı yorumu: Tam bir skandal

Futbol
03.02.2018 - 22:46, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maça arzuyla başladıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Maçın son doldur boşalt bölümüne giden haline kadar aynı düzendeydik. Onlarca şut ama karşılığında atılan 2 gol. Ancak sezona damga vuran, rakibin çok atak yapmadan, hatta topu kaleye sokmadan yediğimiz 2 gol var. Oyuncular kuvvetli çaba gösterdiler ama olmayınca olmuyor. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Golü yapmak da, golü yememek de beceridir. Kaybettiğimiz 2 puanın sorumlusu takım olarak hepimiziz. İkinci bölüm, aslında Giresunspor maçından sonra yaptığım açıklamaların devamı gibi olacak. Fotoğraf çok net görülüyor. Geçen hafta net 2 kırmızı kart vardı ve şikayetimizi dile getirdik. Hemen ardından oynanan maçta adeta 'Siz kimsiniz' diyen bir hakem vardı. 3 tane net penaltı vardı Giresunspor maçında, olmayan bir penaltı vardı. 'Siz kimsiniz?' diyen meydan okuma, bugünkü maçta da devam etti. 20 dakikada çok net bir kırmızı kart var. Oğuz topu attığında hemen sarı kart var ancak Gençlerbirliği'nde aynı durumlara kart yok. Çok formsuz hakemler nedense bize denk geliyor. Bu meydan okumayı yapsınlar, buna çok ihtiyacımız var. Bu meydan okumayı her statta yapsınlar, o zaman başımızın üstünde yerleri var. Bu Fenerbahçe'nin sadece bu dönemine ait bir durum değil. Geçen sezon da yapıldı, önceki sezon da yapıldı. Ben her yerde sahadan gördüklerimi söylüyorum. Samimi şekilde sıkıntı hissettiğimde bunları dillendirmeye devam edeceğim" dedi.

"KALAN MAÇLARA ODAKLANMALIYIZ"
Bu kayıpları telafi edebileceklerini söyleyen Aykut Kocaman, "Ligde kalan maçlara odaklanmak zorundayız. Şu andan itibaren yapmamız gereken tek şey, her şeye rağmen, Başakşehir ve Beşiktaş'ı sahalarında yenmek zorundayız. Bu şekilde kayıplarımızı telafi edebiliriz. Saha içindeki güç dengeleri açısından iki rakibe de son derece saygı duyuyorum ama onları yenecek güçteyiz. Fenerbahçe'deki ilk dönemimde ortada çok net bir durum vardı. Yapanlar çok net şekilde elinden geleni yapıyordu. O dönemin zaten kazanç takımı belli. Ancak bu dönemde artık bu kadar cüretkarca yapılmıyor, daha usturuplu yapılıyor. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Skor ne olursa olsun, son düdüğe kadar oyun ve mücadele devam etmeli. Bu hem doğaya hem de rakiplere karşı oynanan bir oyun. Mücadeleyi bıraktığınız zaman yeniliyorsunuz. Sonuna kadar gideceğiz. Önümüzdeki hafta Giresunspor maçını oynadıktan sonra dönemin güçlü takımı Başakşehir deplasmanı ve hemen arkasından Beşiktaş deplasmanı var. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

"DİZİLİŞ BOZULUNCA BİR ANDA GÜÇ KAYBI OLDU"
Doğru oyuncu grubunun Konya'da zedelendiğini söyleyen Aykut Kocaman şöyle konuştu:
"Fernandao oyuna girdikten sonra gol arzusu yüksekti. Oyunun gidişatında problem olduğunu düşünmüyorum. Esas itibarıyla doğru grubu ve oyunu bulduktan sonraki sürecin ilk zedelendiği yer Konya oldu. Bugünkü hakem, çok net şekilde bizim ceza sınırındaki oyuncularımızı gördü. Hasan Ali'yi kaçırdı galiba. Şener ilk faulünde, Martin ilk faulünde ve Roman 90+4'te ilk faullerinde cezalı duruma düştü. Diziliş bozulunca bir anda güç kaybı oldu. Janssen uzun süre yok. Skrtel'in durumu ise yüzde 50 gibi görünüyor. Neto ve Şener döndü. İsmail dünkü antrenmanda sakatlandı. Bu sene bizim adımıza da kendileri adına da talihsizlik durumu var. Hafta içinde dinlendirdiğimiz bir oyuncuydu İsmail. Şener ve Neto en yakın dönecek olan isimler olarak görülüyor. Giuliano, Başakşehir maçında oynayamayacak gibi görünüyor. Alanya ve Beşiktaş maçları için bakacağız. Sahada olacak gibi görünüyor. Mehmet Ekici henüz iyileşmedi. Kendi hatalarımız, beceri ve beceriksizliğimiz bir tarafa, bir yandan da Fenerbahçe'yi öldürme ve güldürme seviyesinde hakem hataları, diğer taraftan da sakatlıklar çok canımızı acıttı. Hala da acıtıyor."

"BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'I MUTLAKA YENMELİYİZ"
Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyleyen Kocaman, "Bunu değiştirecek tek faktör, diğer takımların, diğer maçlarda alacakları sonuçlar. Bu maçlar kazanılmazsa sıkıntılar devam eder gibi görünüyor. Fenerbahçe takımının teknik anlamda sorumlusuyum. Düşüncelerimi açık şekilde anlatmaya çalışıyorum. Takım olarak yetersiz değilim. Hafta içindeki açıklamalarımı 'Biz yetersiziz ya da ben vazgeçtim' anlamında söylemedim. Bizim futbol dünyamız için söylüyorum ben bunu. Her şey o kadar aleni ve ortadaki. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar gibi bir durum söz konusu" ifadelerini kullandı.

Kocaman, Akın Çorap Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi ile ilgili ise "Beni PFDK'ya sevk edenler herhalde 'Biz şampiyon olamayız' dememi manidar buldular. Aslında onları çok rahatlatacak bir açıklamaydı. Benim açıklamamda bu sezon belirginleşen sıkıntılı durumun olduğu gerçek. Biz saha içi gücümüzle, her takımı her sahada yenebilecek bir güçteyiz. Sözlerim çok açık. Oyuncu grubumuzdaki sakatlıklara rağmen her türlü mücadeleyi ortaya koyabilecek bir takımız. Bu sahada bizi hakkaniyetli şekilde yenen birisi olduğu zaman ben gidip tebrik eden birisiyim" açıklamasını yaptı.

"OZAN HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAPMAKTA FAYDA VAR"
Ozan Tufan'ın geleceği ile ilgili yorum yapan deneyimli çalıştırıcı, "Devre arasındaki basın toplantımızda benzer bir yanıt vermiştim. Kişisel olarak kimseyi cezalandırmak gibi bir düşüncem yok. Fenerbahçe'nin menfaatlerine zarar gelecek bir hareket yapmam. Ozan'ı kadroya almayarak daha net karar vermesini sağlamak istedim. Ancak transfer bitti ve önümüzdeki günlerde değerlendirme yapılacaktır. Bu durum olumlu mu olur, olumsuz mu olur, bilemem. Ancak bir değerlendirme yapmakta fayda var" diyerek basın toplantısını noktaladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Manchester United evinde affetmedi!

Hagi: Utanıyorum, ülkemi terk edeceğim!

Ndiaye ilk maçında Premier Lig'e damga vurdu! Tartışma...

Antalya'daki çılgın maçta 4 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı kart!