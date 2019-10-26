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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.10.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'dan genç hakeme eleştiri

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Aykut Kocaman'dan genç hakeme eleştiri

Fenerbahçe deplasmanında 5-1 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, yedikleri 5 golün 4’ünü ceza sahası dışından yediklerini belirterek, “Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi ama bu fark 6 golle mi olurdu yoksa hiç gol yemeden mi olurdu bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 5-1’lik mağlubiyetle ayrılan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, “2 haftadır oyunun içinde biraz olağandışı bir durumla karşı karşıyayız. Maça başladığımız ve santrayı bizim yaptığımız bir maçta 14. saniyede 10 kişi kalmadığımız bir süreçle başlayan 2 haftalık bölümde bugün de beklemediğimiz bir skorla sahadan ayrılmak son derece üzüntü verici. Olağandışılık sadece bununla bitmedi. Şut konusunda özenli bir takımız ama bugün 4 gol ceza sahası dışından vuruşlarla geldi. Fenerbahçe’nin ceza sahası dışından golü yoktu bugüne kadar. Sıklet farkı olmamasına karşın böyle olduğunu gösteren ana faktörlerden oldu. Temaslı oyun bekliyorduk rakipten. Özellikle genç hakem Ali Şansalan, çok gelecek vadediyor, ilk yarıdaki tercihleriyle bizim gidişatımızın olumsuza gitmesinde etken oldu” diye konuştu.

“Baskıyla kaptığımız toplardan sonuç alamadık”

Fenerbahçe’nin sol kanadı etkili kullandığı ve Konyaspor’un da sağ kanattan çok baskı yediği yönündeki soruyu yanıtlayan Kocaman, “Sağ tarafa olan geçişler çok hızlı oldu. Fenerbahçe’nin ana oyun planı olan baskı yaparak ve seyirciyle birlikte hakemi de etki altına alarak, rakibi bozmaya yönelik oyununu yaptı. Mia ve Mücahit’le önde baskı yapmaya çalıştık. Son derece doğru gidiyordu oyun ama hızlı ataktan gelen ilk gol ve hemen arkasından gelen golle ciddi bir çözülme oldu. Hemen arkasından attığımız gol bizi oyuna bağladı ama attığımız kornerden yediğimiz atakta gelen gol tekrar çözülmemize neden oldu. Bu arada baskıyla 6-7 top kaptık ama bunları sonuçlandırmada yeterli olamadık ve amacımızın dışına taşan bir maç oldu” dedi.

“Serkan Kırıntılı olsaydı daha farklı olurdu”

Ozan Tufan ve Fenerbahçe Stadı’ndaki atmosferle ilgili soruyu yanıtlamayan Aykut Kocaman, bugün Serkan Kırıntılı’nın kalede olması halinde doğal olarak durumun daha farklı olacağını belirterek, “Belki 6 gol olurdu, belki hiç olmayabilirdi. Oyun ritmi yakalama konusunda kaleciler daha handikaplı oluyor. Baskının yüksek olduğu ortamlarda, ritimden kaynaklanan problemlerin yüksek olma olasılığı artıyor. Tabii ki Serkan olsa durum daha farklı olabilirdi ama, dediğim gibi bu fark daha mı fazla olurdu yoksa daha mı az olurdu bilemiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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