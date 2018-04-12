Aykut Kocaman'dan futbolcularına uyarı!
Aykut Kocaman’dan oyuncularına uyarı: Sivas son maçında Konya’ya 5-0 kaybetti ama bu sizi aldatmasın. İç sahada Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’i yendiler. En ufak hatamızda bize cezayı kesecek kalitede oyunculara sahipler.
Fenerbahçe Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Aykut Kocaman, öğrencilerini bu zorlu karşılaşmaya teknik ve taktik yönden olduğu kadar psikolojik anlamda da hazırlamaya çalışıyor. Kocaman, futbolcularının özellikle son maçında 5-0 kaybeden Sivas’ı hafife almasından endişe ediyor. Bunun önüne geçmek için de takımına uyarı üstüne uyarı yapıyor.
‘DAHA MOTİVE OLACAKLAR’
Başarılı teknik adam, Yiğido’nun iç saha performansına dikkat çekti. Aykut Kocaman, “Sivasspor bu ligin en zorlu deplasmanlarından biri. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir oradan eli boş döndü. Bırakın kazanmayı, 1 puan bile alamadılar. Sivassporlu futbolcular özellikle 5- 0’lık yenilgiden sonra bize karşı çok daha motive olmuş bir şekilde oynayacak” dedi.
‘ÇOK KOŞUYORLAR’
Aykut Kocaman, Kırmızı- Beyazlılar’ın hücum hattının çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Robinho, Bifouma, Kone ve Emre Kılınç çok hızlı bir şekilde atağa kalkıyorlar. Yaptıkları driplinglerle bir anda savunmanın dengesini bozuyorlar. Ayrıca bu kadar fazla hücumcuyla oynamalarına rağmen de ligin en çok koşan takımlarından biri konumundalar. İşimiz hiç kolay olmayacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Karşımızda, her hatamızı cezalandırabilecek kalitede bir rakip olacak” diye konuştu.
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