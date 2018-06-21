Aykut Kocaman'dan flaş karar! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Aykut Kocaman'ın yeni takımı merak konusu... Kocaman flaş bir kararla eski takımı Konyaspor'dan kendisine gelen teklifi reddederken ve Göztepe'ye de olumsuz yanıt verdi.
Teknik direktör Aykut Kocaman'a 2 Süper Lig ekibinden teklif geldi.
KONYASPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, yeni sezon öncesinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın kapısını çaldı. Yeşil-beyazlı takımdan gelen bu teklife, Aykut Kocaman yanıtını verdi. 53 yaşındaki teknik adam, Atiker Konyaspor'un bu teklifini teşekkür ederek geri çevirdi.
GÖZTEPE'Yİ DE REDDETTİ!
Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Ancak Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini ve sonrasında yaşanacak gelişmeleri beklemeyi düşündüğünü belirterek, Göztepe'nin de teklifini reddettiği ortaya çıktı.
YENİ TAKIMI MERAK KONUSU...
Deneyimli teknik adamın yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı henüz belli olmazken Kocaman'ın şimdilik dinlenme kararı aldığı ifade edildi.
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