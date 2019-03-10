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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.03.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sözleri...

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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sözleri...

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası, “Maçın beraberlikle biteceğini düşünürken golü yedik. Böyle bir deplasmanda puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. 

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı çok ürkek oynadıklarını belirten Kocaman, “Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Arka arkaya galibiyetlerimiz sonrası sakatlık sıkıntılarımız oldu. Kolay gol yeme sıkıntımızı bu maça kadar kaldırmıştık. Bu maça gelirken Beşiktaş deplasmanının ne kadar kuvvetli bir deplasman olduğunu biliyorduk. Kuvvetli bir takımlar ve akıcı oynuyorlar. Beşiktaş’ın dışarıdan bir gözle baktığımızda yaşadıklarından dolayı bir reaksiyon vermesi gereken maçtı. Bugünkü maçın zorluk derecesi artmıştı. Maç içinde bize sıkıntı yapacağını düşündüğümüz şey başımıza geldi. Rakibe pası ikram ettik bunlar gol olarak sonuçlandı. Bu öz güvenimizin zedelenmesine yol açtı. İlk yarı beklediğimizin tersine ürkek oynadık. Beşiktaş ilk yarı kontörlü daha iyi tuttu” dedi.

“İkinci yarı daha tehditkardık”

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını belirten Kocaman, “İkinci yarı oyunu yönünü bütüne yaymaya çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. Rakip kaleye tehditkar gitmeye başladık. Beşiktaş’ı hırpalamaya başladık. Golden sonra işler bizim istediğimiz gibiydi. Ama atmosfer kolay değil. 2-2’den sonra daha iyi oynayabilirdik ama olmadı. Beraberlik ile biteceğini düşünürken, ayağımızdaki topu rakibe verdik ve golü yedik. Böyle bir deplasmanda puan kaybetmenin üzüntüsü var” yorumunu yaptı.

“Bir ayar vericiler var”

Hakem Palabıyık’ın yönetimini eleştiren Kocaman, “Ali Palabıyık’ın yönetimine gelecek olursak, (artık doğal diliyorum) içeride oynayan büyük takımların maçlarında hakem kararlarında sapmalar oluyor. Yine böyle oldu. Hakem maç içinde bazı şeyleri göremedi. Göremeyebilir de. Duygusal sapmalar da oluyor. Kameralarda izleyenlerin hatalarını anlayamıyorum. Pozisyonu inceleyerek penaltı görmüyorlar. Necip’in dizi Amir’in dizine net bir şekilde temas ediyor. Amir dağılıyor, düşmüyor iyi niyetiyle topu kurtarmaya çalışıyor. Amir’in iyi niyeti olması kameradan izleyenlerin kararını etkilememesi gerekir. Defalarca söylüyorum ama Türk futbolunda neler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir ayar vericiler var. Kaçıncı ayar bu bilemiyor. 5-6 oldu. Akhisar maçında da yüzde yüz penaltımız var. Trabzon maçında olmayan bir penaltı verildi. Hakemleri konuşmayalım diyoruz ama karar verici onlar. VAR odası denen bir yer var. 50 açıdan göremiyorsunuz. Bileğiniz mi yetmiyor mu kafanızda başka bir şey mi var. Bunu görmemek için ya bakmamaları lazım ya da nasıl olsa güçlü-güçsüz takım hikayeleri var. O devreye giriyor. Herkesin bir çabası var. Bu kadar hata varsa cezalandırılmalı. Bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Konya maçı kim olursa olsun verilmeli. Görüp de niye vermiyorsunuz? Ayıp değil mi? Bunu kesinlikle ne Beşiktaşlı oyuncular ne de emeklerine, terlerine söylüyorum” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe’nin durumu beni üzüyor”

Kocaman Fenerbahçe’nin ligdeki durumu hakkında gelen soruya, “Bana büyük değerle katmış kulübün sıkıntı olduğu görmek üzüntü veriyor. Bu sorulara üzerimde bir forma taşırken bir açıklama yapmam doğru değil” yanıtını verirken, Şenol Güneş’in Milli Takımdaki görevi için ise hayırlı olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

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