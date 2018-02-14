Aykut Kocaman'dan dev hakem analizi! Rapor çıkarttı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ekibine çok geniş bir hakem analiz raporu hazırlattı. Son dönemlerde hakem kararlarından rahatsız olan Aykut Kocaman son 3 yılın analizini çıkartarak hakemler hakkında özel bir değerlendirme yaparken bu raporun son 3 yılın fotoğrafı olduğunu düşünüyor.
Kocaman’ın raporunda sürekli Fenerbahçe’ye yakın hakemler olarak gösterilen Ali Palabıyık ve Fırat Aydunus ile sarı lacivertlilerin yüksek bir puan ortalaması yakalayamadığı da görülüyor. Sarı lacivertliler Ali Palabıyık’ın yönettiği 13 maçta 25 puan toplarken sadece 1.9 puan ortalaması yakalamış. Fırat Aydunus ise son 3 yılda Fenerbahçe’nin 15 maçını yönetmiş ve Fenerbahçe bu maçlarda Ali Palabıyık’tan bile düşük bir ortalama yakalamış: 1.7
SERKAN ÇINAR VURGUSU
Kocaman’ın raporda en çok dikkatini çeken konu Serkan Çınar’ın son 3 yılda sadece Beşiktaş’ın iç saha maçlarına verilmesi. Siyah beyazlılar Serkan Çınar’ın iç sahada yönettiği maçlarda 9 galibiyet 1 beraberlik alırken 2.8 puan ortalaması tutturmuş. Ali Palabıyık ile 1.7 puan ortalaması tutturan siyah beyazlılar 3 yılda sadece 5 maçlarını yöneten Fırat Aydunus ile se 1.3 puan ortalaması ile düşük bir ortalama tutturmuş. Listeye göre son olarak 3 sezon önce Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-2 yendiği ve büyük tartışmalara neden olan karşılaşmayı yöneten Halis Özkahya o günden bugüne hiç Fenerbahçe maçına verilmemiş. Beşiktaş Serkan Çınar ile birlikte en yüksek ortalamayı yine 2.8 puan ortalaması ile Bülent Yıldırım ile yakalamış ve aynı hakem Fenerbahçe maçlarında 2.3 puan ortalaması tutturmuş. Kocaman'ın rahatsızlık duyduğu bir diğer hakem Barış Şimşek'im yönettiği maçlarda ise Beşiktaş 2.5 puan ortalaması tutturmuş
CÜNEYT ÇAKIR 3 BÜYÜKLERE DE YARAMAMIŞ
Tıpkı Ali Palabıyık ve Fırat Aydunus gibi Cüneyt Çakır da 3 büyük kulübe yaramamış. Fenerbahçe 3 sezonda Cüneyt Çakır’ın yönettiği 8 maçta 1.5 gibi çok düşük bir ortalama tuttururken, Beşiktaş’ın 13 maçını yöneten Çakır bu maçlarda da Beşiktaş’ın 1.5 puan ortalaması ile karşılaşmış. Galatasaray ise Cüneyt Çakır ile 1.6 puan ortalaması tutturmuş. Sarı kırmızılıların hiç puan kaybetmediği hakem Halil Umut Meler olurken en düşük ortalamayı Fırat Aydunus ile yakalamışlar.
FENERBAHÇE SON 3 SEZON HAKEM İSTATİSTİK
YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI
PUAN
PUAN ORT.
BAŞARI YÜZDESİ
1
BÜLENT YILDIRIM
8
18
2,3
75,00%
2
ALİ PALABIYIK
13
25
1,9
64,10%
3
HALİS ÖZKAHYA
1
0
0,0
0,00%
4
METE KALKAVAN
11
19
1,7
57,58%
5
HÜSEYİN GÖCEK
4
8
2,0
66,67%
6
SERKAN ÇINAR
4
8
2,0
66,67%
7
BARIŞ ŞİMŞEK
1
3
3,0
100,00%
8
CÜNEYT ÇAKIR
8
12
1,5
50,00%
9
FIRAT AYDINUS
15
26
1,7
57,78%
10
ALPER ULUSOY
7
19
2,7
90,48%
11
DENİZ ATEŞ BİTNEL
3
9
3,0
100,00%
12
ÜMİT ÖZTÜRK
4
12
3,0
100,00%
13
İLKER MERAL
0
0
0,0
0,00%
14
YAŞAR KEMAL UĞURLU
4
8
2,0
66,67%
15
TOLGA ÖZKALFA
0
0
0,0
0,00%
16
SUAT ARSLANBOĞA
0
0
0,0
0,00%
17
SERKAN TOKAT
1
3
3,0
100,00%
18
ÇAĞATAY ŞAHAN
0
0
0,0
0,00%
19
ABDÜLKADİR BİTİGEN
0
0
0,0
0,00%
20
BÜLENT BİRİNCİOĞLU
0
0
0,0
0,00%
21
HALİL UMUT MELER
4
8
2,0
66,67%
22
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
0
0
0,0
0,00%
23
ÖZGÜÇ TÜRKALP
0
0
0,0
0,00%
24
ÖZGÜR YANKAYA
0
0
0,0
0,00%
25
SÜLEYMAN ABAY
0
0
0,0
0,00%
26
HAKAN CEYLAN
0
0
0,0
0,00%
27
ARDA KARDEŞLER
0
0
0,0
0,00%
BEŞİKTAŞ SON 3 SEZON HAKEM İSTATİSTİK
YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI
PUAN
PUAN ORT.
BAŞARI YÜZDESİ
1
BÜLENT YILDIRIM
8
22
2,8
91,67%
2
ALİ PALABIYIK
8
14
1,8
58,33%
3
HALİS ÖZKAHYA
6
12
2,0
66,67%
4
METE KALKAVAN
10
23
2,3
76,67%
5
HÜSEYİN GÖCEK
6
16
2,7
88,89%
6
SERKAN ÇINAR
10
28
2,8
93,33%
7
BARIŞ ŞİMŞEK
6
15
2,5
83,33%
8
CÜNEYT ÇAKIR
13
20
1,5
51,28%
9
FIRAT AYDINUS
4
5
1,3
41,67%
10
ALPER ULUSOY
5
11
2,2
73,33%
11
DENİZ ATEŞ BİTNEL
1
3
3,0
100,00%
12
ÜMİT ÖZTÜRK
1
0
0,0
0,00%
13
İLKER MERAL
1
3
0,0
100,00%
14
YAŞAR KEMAL UĞURLU
3
7
2,3
77,78%
15
TOLGA ÖZKALFA
0
0
0,0
0,00%
16
SUAT ARSLANBOĞA
0
0
0,0
0,00%
17
SERKAN TOKAT
0
0
0,0
0,00%
18
ÇAĞATAY ŞAHAN
0
0
0,0
0,00%
19
ABDÜLKADİR BİTİGEN
0
0
0,0
0,00%
20
BÜLENT BİRİNCİOĞLU
0
0
0,0
0,00%
21
HALİL UMUT MELER
4
7
1,8
58,33%
22
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
0
0
0,0
0,00%
23
ÖZGÜÇ TÜRKALP
0
0
0,0
0,00%
24
ÖZGÜR YANKAYA
1
3
0,0
100,00%
25
SÜLEYMAN ABAY
0
0
0,0
0,00%
26
HAKAN CEYLAN
0
0
0,0
0,00%
27
ARDA KARDEŞLER
1
3
0,0
100,00%
BAŞAKŞEHİR SON 3 SEZON HAKEM İSTATİSTİK
YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI
PUAN
PUAN ORT.
BAŞARI YÜZDESİ
1
BÜLENT YILDIRIM
7
12
1,7
57,14%
2
ALİ PALABIYIK
6
16
2,7
88,89%
3
HALİS ÖZKAHYA
9
23
2,6
85,19%
4
METE KALKAVAN
7
7
1,0
33,33%
5
HÜSEYİN GÖCEK
4
6
1,5
50,00%
6
SERKAN ÇINAR
4
7
1,8
58,33%
7
BARIŞ ŞİMŞEK
5
15
3,0
100,00%
8
CÜNEYT ÇAKIR
8
16
2,0
66,67%
9
FIRAT AYDINUS
7
14
2,0
66,67%
10
ALPER ULUSOY
5
10
2,0
66,67%
11
DENİZ ATEŞ BİTNEL
0
0
0,0
0,00%
12
ÜMİT ÖZTÜRK
2
4
2,0
66,67%
13
İLKER MERAL
2
3
1,5
50,00%
14
YAŞAR KEMAL UĞURLU
4
9
2,3
75,00%
15
TOLGA ÖZKALFA
0
0
0,0
0,00%
16
SUAT ARSLANBOĞA
1
3
3,0
100,00%
17
SERKAN TOKAT
1
3
3,0
100,00%
18
ÇAĞATAY ŞAHAN
1
3
3,0
100,00%
19
ABDÜLKADİR BİTİGEN
2
3
1,5
50,00%
20
BÜLENT BİRİNCİOĞLU
1
3
3,0
100,00%
21
HALİL UMUT MELER
4
2
0,5
16,67%
22
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
1
3
3,0
100,00%
23
ÖZGÜÇ TÜRKALP
1
1
1,0
33,33%
24
ÖZGÜR YANKAYA
5
11
2,2
73,33%
25
SÜLEYMAN ABAY
0
0
0,0
0,00%
26
HAKAN CEYLAN
0
0
0,0
0,00%
27
ARDA KARDEŞLER
1
3
3,0
100,00%
GALATASARAY SON 3 SEZON HAKEM İSTATİSTİK
YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI
PUAN
PUAN ORT.
BAŞARI YÜZDESİ
1
BÜLENT YILDIRIM
5
8
1,6
53,33%
2
ALİ PALABIYIK
9
14
1,6
51,85%
3
HALİS ÖZKAHYA
10
15
1,5
50,00%
4
METE KALKAVAN
7
9
1,3
42,86%
5
HÜSEYİN GÖCEK
8
14
1,8
58,33%
6
SERKAN ÇINAR
2
3
1,5
50,00%
7
BARIŞ ŞİMŞEK
4
8
2,0
66,67%
8
CÜNEYT ÇAKIR
10
16
1,6
53,33%
9
FIRAT AYDINUS
10
11
1,1
36,67%
10
ALPER ULUSOY
2
6
3,0
100,00%
11
DENİZ ATEŞ BİTNEL
2
6
3,0
100,00%
12
ÜMİT ÖZTÜRK
1
3
3,0
100,00%
13
İLKER MERAL
1
3
3,0
100,00%
14
YAŞAR KEMAL UĞURLU
4
6
1,5
50,00%
15
TOLGA ÖZKALFA
2
6
3,0
100,00%
16
SUAT ARSLANBOĞA
2
6
3,0
100,00%
17
SERKAN TOKAT
1
3
3,0
100,00%
18
ÇAĞATAY ŞAHAN
1
3
3,0
100,00%
19
ABDÜLKADİR BİTİGEN
0
0
0,0
0,00%
20
BÜLENT BİRİNCİOĞLU
0
0
0,0
0,00%
21
HALİL UMUT MELER
4
12
3,0
100,00%
22
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
0
0
0,0
0,00%
23
ÖZGÜÇ TÜRKALP
0
0
0,0
0,00%
24
ÖZGÜR YANKAYA
3
6
2,0
66,67%
25
SÜLEYMAN ABAY
0
0
0,0
0,00%
26
HAKAN CEYLAN
0
0
0,0
0,00%
27
ARDA KARDEŞLER
0
0
0,0
0,00%
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