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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Aykut Kocaman'dan dev hakem analizi! Rapor çıkarttı
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Futbol
Ahmet ERCANLAR
14.02.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'dan dev hakem analizi! Rapor çıkarttı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ekibine çok geniş bir hakem analiz raporu hazırlattı. Son dönemlerde hakem kararlarından rahatsız olan Aykut Kocaman son 3 yılın analizini çıkartarak hakemler hakkında özel bir değerlendirme yaparken bu raporun son 3 yılın fotoğrafı olduğunu düşünüyor.

Kocaman’ın raporunda sürekli Fenerbahçe’ye yakın hakemler olarak gösterilen Ali Palabıyık ve Fırat Aydunus ile sarı lacivertlilerin yüksek bir puan ortalaması yakalayamadığı da görülüyor. Sarı lacivertliler Ali Palabıyık’ın yönettiği 13 maçta 25 puan toplarken sadece 1.9 puan ortalaması yakalamış. Fırat Aydunus ise son 3 yılda Fenerbahçe’nin 15 maçını yönetmiş ve Fenerbahçe bu maçlarda Ali Palabıyık’tan bile düşük bir ortalama yakalamış: 1.7

SERKAN ÇINAR VURGUSU

Kocaman’ın raporda en çok dikkatini çeken konu Serkan Çınar’ın son 3 yılda sadece Beşiktaş’ın iç saha maçlarına verilmesi. Siyah beyazlılar Serkan Çınar’ın iç sahada yönettiği maçlarda 9 galibiyet 1 beraberlik alırken 2.8 puan ortalaması tutturmuş. Ali Palabıyık ile 1.7 puan ortalaması tutturan siyah beyazlılar 3 yılda sadece 5 maçlarını yöneten Fırat Aydunus ile se 1.3 puan ortalaması ile düşük bir ortalama tutturmuş. Listeye göre son olarak 3 sezon önce Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-2 yendiği ve büyük tartışmalara neden olan karşılaşmayı yöneten Halis Özkahya o günden bugüne hiç Fenerbahçe maçına verilmemiş. Beşiktaş Serkan Çınar ile birlikte en yüksek ortalamayı yine 2.8 puan ortalaması ile Bülent Yıldırım ile yakalamış ve aynı hakem Fenerbahçe maçlarında 2.3 puan ortalaması tutturmuş. Kocaman'ın rahatsızlık duyduğu bir diğer hakem Barış Şimşek'im yönettiği maçlarda ise Beşiktaş 2.5 puan ortalaması tutturmuş

CÜNEYT ÇAKIR 3 BÜYÜKLERE DE YARAMAMIŞ

Tıpkı Ali Palabıyık ve Fırat Aydunus gibi Cüneyt Çakır da 3 büyük kulübe yaramamış. Fenerbahçe 3 sezonda Cüneyt Çakır’ın yönettiği 8 maçta 1.5 gibi çok düşük bir ortalama tuttururken, Beşiktaş’ın 13 maçını yöneten Çakır bu maçlarda da Beşiktaş’ın 1.5 puan ortalaması ile karşılaşmış. Galatasaray ise Cüneyt Çakır ile 1.6 puan ortalaması tutturmuş. Sarı kırmızılıların hiç puan kaybetmediği hakem Halil Umut Meler olurken en düşük ortalamayı Fırat Aydunus ile yakalamışlar.

FENERBAHÇE SON 3 SEZON HAKEM İSTATİSTİK

 

 

 

YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI

PUAN

PUAN ORT.

BAŞARI YÜZDESİ

 

1

BÜLENT YILDIRIM

8

18

2,3

75,00%

 

2

ALİ PALABIYIK

13

25

1,9

64,10%

 

3

HALİS ÖZKAHYA

1

0

0,0

0,00%

 

4

METE KALKAVAN

11

19

1,7

57,58%

 

5

HÜSEYİN GÖCEK

4

8

2,0

66,67%

 

6

SERKAN ÇINAR

4

8

2,0

66,67%

 

7

BARIŞ ŞİMŞEK

1

3

3,0

100,00%

 

8

CÜNEYT ÇAKIR

8

12

1,5

50,00%

 

9

FIRAT AYDINUS

15

26

1,7

57,78%

 

10

ALPER ULUSOY

7

19

2,7

90,48%

 

11

DENİZ ATEŞ BİTNEL

3

9

3,0

100,00%

 

12

ÜMİT ÖZTÜRK

4

12

3,0

100,00%

 

13

İLKER MERAL

0

0

0,0

0,00%

 

14

YAŞAR KEMAL UĞURLU

4

8

2,0

66,67%

 

15

TOLGA ÖZKALFA

0

0

0,0

0,00%

 

16

SUAT ARSLANBOĞA

0

0

0,0

0,00%

 

17

SERKAN TOKAT

1

3

3,0

100,00%

 

18

ÇAĞATAY ŞAHAN

0

0

0,0

0,00%

 

19

ABDÜLKADİR BİTİGEN

0

0

0,0

0,00%

 

20

BÜLENT BİRİNCİOĞLU

0

0

0,0

0,00%

 

21

HALİL UMUT MELER

4

8

2,0

66,67%

 

22

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

0

0

0,0

0,00%

 

23

ÖZGÜÇ TÜRKALP

0

0

0,0

0,00%

 

24

ÖZGÜR YANKAYA

0

0

0,0

0,00%

 

25

SÜLEYMAN ABAY

0

0

0,0

0,00%

 

26

HAKAN CEYLAN

0

0

0,0

0,00%

 

27

ARDA KARDEŞLER

0

0

0,0

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİKTAŞ SON 3 SEZON HAKEM İSTATİSTİK

 

 

 

 

YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI

PUAN

PUAN ORT.

BAŞARI YÜZDESİ

 

 

1

BÜLENT YILDIRIM

8

22

2,8

91,67%

 

 

2

ALİ PALABIYIK

8

14

1,8

58,33%

 

 

3

HALİS ÖZKAHYA

6

12

2,0

66,67%

 

 

4

METE KALKAVAN

10

23

2,3

76,67%

 

 

5

HÜSEYİN GÖCEK

6

16

2,7

88,89%

 

 

6

SERKAN ÇINAR

10

28

2,8

93,33%

 

 

7

BARIŞ ŞİMŞEK

6

15

2,5

83,33%

 

 

8

CÜNEYT ÇAKIR

13

20

1,5

51,28%

 

 

9

FIRAT AYDINUS

4

5

1,3

41,67%

 

 

10

ALPER ULUSOY

5

11

2,2

73,33%

 

 

11

DENİZ ATEŞ BİTNEL

1

3

3,0

100,00%

 

 

12

ÜMİT ÖZTÜRK

1

0

0,0

0,00%

 

 

13

İLKER MERAL

1

3

0,0

100,00%

 

 

14

YAŞAR KEMAL UĞURLU

3

7

2,3

77,78%

 

 

15

TOLGA ÖZKALFA

0

0

0,0

0,00%

 

 

16

SUAT ARSLANBOĞA

0

0

0,0

0,00%

 

 

17

SERKAN TOKAT

0

0

0,0

0,00%

 

 

18

ÇAĞATAY ŞAHAN

0

0

0,0

0,00%

 

 

19

ABDÜLKADİR BİTİGEN

0

0

0,0

0,00%

 

 

20

BÜLENT BİRİNCİOĞLU

0

0

0,0

0,00%

 

 

21

HALİL UMUT MELER

4

7

1,8

58,33%

 

 

22

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

0

0

0,0

0,00%

 

 

23

ÖZGÜÇ TÜRKALP

0

0

0,0

0,00%

 

 

24

ÖZGÜR YANKAYA

1

3

0,0

100,00%

 

 

25

SÜLEYMAN ABAY

0

0

0,0

0,00%

 

 

26

HAKAN CEYLAN

0

0

0,0

0,00%

 

 

27

ARDA KARDEŞLER

1

3

0,0

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞAKŞEHİR SON 3 SEZON HAKEM İSTATİSTİK

 

 

 

 

YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI

PUAN

PUAN ORT.

BAŞARI YÜZDESİ

 

 

1

BÜLENT YILDIRIM

7

12

1,7

57,14%

 

 

2

ALİ PALABIYIK

6

16

2,7

88,89%

 

 

3

HALİS ÖZKAHYA

9

23

2,6

85,19%

 

 

4

METE KALKAVAN

7

7

1,0

33,33%

 

 

5

HÜSEYİN GÖCEK

4

6

1,5

50,00%

 

 

6

SERKAN ÇINAR

4

7

1,8

58,33%

 

 

7

BARIŞ ŞİMŞEK

5

15

3,0

100,00%

 

 

8

CÜNEYT ÇAKIR

8

16

2,0

66,67%

 

 

9

FIRAT AYDINUS

7

14

2,0

66,67%

 

 

10

ALPER ULUSOY

5

10

2,0

66,67%

 

 

11

DENİZ ATEŞ BİTNEL

0

0

0,0

0,00%

 

 

12

ÜMİT ÖZTÜRK

2

4

2,0

66,67%

 

 

13

İLKER MERAL

2

3

1,5

50,00%

 

 

14

YAŞAR KEMAL UĞURLU

4

9

2,3

75,00%

 

 

15

TOLGA ÖZKALFA

0

0

0,0

0,00%

 

 

16

SUAT ARSLANBOĞA

1

3

3,0

100,00%

 

 

17

SERKAN TOKAT

1

3

3,0

100,00%

 

 

18

ÇAĞATAY ŞAHAN

1

3

3,0

100,00%

 

 

19

ABDÜLKADİR BİTİGEN

2

3

1,5

50,00%

 

 

20

BÜLENT BİRİNCİOĞLU

1

3

3,0

100,00%

 

 

21

HALİL UMUT MELER

4

2

0,5

16,67%

 

 

22

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

1

3

3,0

100,00%

 

 

23

ÖZGÜÇ TÜRKALP

1

1

1,0

33,33%

 

 

24

ÖZGÜR YANKAYA

5

11

2,2

73,33%

 

 

25

SÜLEYMAN ABAY

0

0

0,0

0,00%

 

 

26

HAKAN CEYLAN

0

0

0,0

0,00%

 

 

27

ARDA KARDEŞLER

1

3

3,0

100,00%

 

 

GALATASARAY SON 3 SEZON HAKEM İSTATİSTİK

 

 

 

 

YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI

PUAN

PUAN ORT.

BAŞARI YÜZDESİ

 

 

1

BÜLENT YILDIRIM

5

8

1,6

53,33%

 

 

2

ALİ PALABIYIK

9

14

1,6

51,85%

 

 

3

HALİS ÖZKAHYA

10

15

1,5

50,00%

 

 

4

METE KALKAVAN

7

9

1,3

42,86%

 

 

5

HÜSEYİN GÖCEK

8

14

1,8

58,33%

 

 

6

SERKAN ÇINAR

2

3

1,5

50,00%

 

 

7

BARIŞ ŞİMŞEK

4

8

2,0

66,67%

 

 

8

CÜNEYT ÇAKIR

10

16

1,6

53,33%

 

 

9

FIRAT AYDINUS

10

11

1,1

36,67%

 

 

10

ALPER ULUSOY

2

6

3,0

100,00%

 

 

11

DENİZ ATEŞ BİTNEL

2

6

3,0

100,00%

 

 

12

ÜMİT ÖZTÜRK

1

3

3,0

100,00%

 

 

13

İLKER MERAL

1

3

3,0

100,00%

 

 

14

YAŞAR KEMAL UĞURLU

4

6

1,5

50,00%

 

 

15

TOLGA ÖZKALFA

2

6

3,0

100,00%

 

 

16

SUAT ARSLANBOĞA

2

6

3,0

100,00%

 

 

17

SERKAN TOKAT

1

3

3,0

100,00%

 

 

18

ÇAĞATAY ŞAHAN

1

3

3,0

100,00%

 

 

19

ABDÜLKADİR BİTİGEN

0

0

0,0

0,00%

 

 

20

BÜLENT BİRİNCİOĞLU

0

0

0,0

0,00%

 

 

21

HALİL UMUT MELER

4

12

3,0

100,00%

 

 

22

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

0

0

0,0

0,00%

 

 

23

ÖZGÜÇ TÜRKALP

0

0

0,0

0,00%

 

 

24

ÖZGÜR YANKAYA

3

6

2,0

66,67%

 

 

25

SÜLEYMAN ABAY

0

0

0,0

0,00%

 

 

26

HAKAN CEYLAN

0

0

0,0

0,00%

 

 

27

ARDA KARDEŞLER

0

0

0,0

0,00%

 

 

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