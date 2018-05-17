Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklamalar!

İşte Kocaman'ın gündeme ve geçmişe dair açıklamalarından öne çıkanlar...

''Ligin son haftasının içindeyiz. Defalarca maçların ardından basın toplantılarında söylediğim gibi Akhisarspor ve Gençlerbirliği maçlarıyla beraber ligi kontrol etme şansını kaybettik. Artık son maça hazırlanıyoruz. En kötü ihtimalle kazanıp durum tespiti yapmak istiyoruz.''

''Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların en büyük unsuru taraftar desteğidir. Bu takımları büyük yapan tek şey nedir derseniz taraftar desteğidir. Büyük takımları büyük yapan parçayı alan bir unsur için buradaki katkıyı söylemek için daha ne söyleyebilirim ki? Beşiktaş'ın son durumuna bakarsak yeni stattan sonra puan ortalaması çok artı. Galatasaray da keza öyle. Trabzonspor'da da aynı durum var. Fenerbahçe'ye bakıldığında ise stadını bu takımlardan çok daha önce yaptı. İçeride oynama avantajını 2 puanlardan 2.5 puan ortalamasına çıkartan bir yapıya döndürdü.

Elinde böyle bir güç varken içeride geçen sezon 21 puan kaybı, bu sezon 14 puan kaybı var. İçerideki taraftarların atmosferi, puan kazanma ve hakeme etki eden gürültü. Galatasaray ve Beşiktaş'ta olduğu gibi. Fenerbahçe bütünlüğü sağlayamadı. Kaptan Volkan, bu gücü sonuna kadar hisseden oyunculardan birisi. Diğer oyuncular da öyle. Bursaspor maçından sonra hem o hem de ben serzenişlerimizi söyledik. Bütünlüğün bozulmuş olmasını bir iki demeçle düzeltme gücü yok. Seçim atmosferi tabii ki bu etkenlerden birisi. Doğal bir süreç bu. Ama tamamen seçim dersek yanlış olur. Seçim sadece bir etken.''

''SON 2 SEZONDA HEP SAVUNMACI ANTRENÖRLER OLARAK GÖSTERİLDİ''

''Önce ana sorunları çözerek sonra diğer problemleri çözmemiz lazım. Benim antrenörlük bakışım da bu zaten. Eğer güç üzerinizden tarif edersek deplasmanda hemen hemen içerideki kadar puan almışız. Bence güç değil konu. Eksik olan oyuncu tiplerimiz tabii ki var. 11. haftadan sonra aynı oyuncular, aynı takım, ben ayrıldıktan sonra 52 puan topladı. Ligin en fazla gol atan takımıyız. O günden sonra en yakın takipçimiz 47 puan alan Beşiktaş. Aynı takım. Ne değişti? Değişen şey son iki sezondur buraya gelen teknik direktörlere kulüp içinden uygulanan algı. Son iki sezondur hem Vitor Pereira hem Advocaat'a savunma futbolu oynatıyor deniliyor."

"Fenerbahçe iyi oynamıyor, savunma oynuyor deniliyor. Josef ile Topal birlikte oynar mı sorusu Fenerbahçe için kemikleşmiş bir soru oldu artık. Antrenörlerin özgüvenlerini çöken bir durum oluyor. Bu sezon yine aynı düşünce gitmeler oldu. Benim de en büyük hatam bu oldu. Bu düşüncelere malesef kapıldım. Kendi adıma doğru bildiğim bu oyunla ve taleplerle ilgili ufak tefek düzeltmeler yapabilir miyim diye sordum. 11. haftaya kadar bu düşünceler birikti ve oyun dağınıklığıyla dağınık bir takım olduk. Ondan sonra Topal ve Josef'i merkeze yerleştirdik. Güçlü bir oyun yarattık. Güzel oyun yerine doğru oyunu talep ettik. Onun ardından 54 gol atıp 19 gol yedik.''

''KENDİ EKSİKLİĞİMİ ÇOK NET SÖYLÜYORUM''

''Kendi eksikliğimi çok net söylüyorum. İlk 11 haftadır düşüncelerim ve uygulamalarım. Aynı zamanda beklentilerinizin fazla olduğu oyunculardan beklentilerimizi alamamak. Bu seviyedeki oyuncular seçilerek gelen oyunculardır. Seçilmelerindeki esas neden basit hata oranının çok az olmasıdır. 10 tane oyuncuda 1-2 sapma, hata olabilir. Ancak yeni gelenlerde 7-8 sapma olmaz. Bizde inanılmaz oldu. Bu dönemsel bir durum. Sürekliliği olan bir durum değil. Taç atışı hırsızlık sözlerini eleştirmek büyük bir düşüklüktür. Ben onu derken başka şeylerden bahsediyordum, şaka yoluyla başka şeyler diyordum. İkincisi de çok net söylemek istiyorum hakem hataları.''

''En büyük özelliklerimden bir tanesi davranış bütünlüğü ile olaylara yaklaşıyorum. Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor maçında 1. dakikadan sonra direkt Oğuz Kağan'a sarı kart gösterdi. Akhisarspor maçında Cüneyt Çakır'da hata yaptı ama bu normal hatalardı. Maçtan sonra kendisine gidip tebrik ettim. Bizim ülkede laf bükücüler çoktur. Malesef büküyorlar. Hiçbir hakem bükülmesin. Ben çalışmaktan yanayım. Çok çalışarak rakiplerimizi geçebileceğimizi düşünen birisiyim.''

''Neden hakem hataları konuşuyoruz? Çünkü ülkemizde muazzam bir güvensizlik var. Şiddetle akan olumsuz zihin akışını önce yavaşlatmak sonra bitirmek lazım. Hakem hatalarını bu sezon bir derece artmış izledik. Pereira döneminde de Advocaat döneminde, bu seznoda da hakem hatalarının en az olduğu takımın Fenerbahçe olduğunu söyleyebilirim.''

''BU GERGİNLİĞİ BAŞLATANIN BEN OLMADIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM''

''Beşiktaş ile kasıtlı bir problemimiz yok. Bu tamamen tesadüf. Ancak bunu başlatanın ben olmadığını söyleyebilirim. İçeride oynadığımız 2-1'lik Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra oynadığımız iki maç, Beşiktaş maçının etkisiyle oynadık. Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe'nin sürekli Beşiktaş'ı hakem hatalarıyla yendiğini söylemesi, 3 gün sonra hala aynı şeyleri söylemesi böyle yaptı. Beşiktaş o gün hakem hataları yüzünden yenilmedi. Beşiktaş Başkanı bunu 3 gün üst üste yapınca ben de bir şey söylemek zorunda kaldım. Beşiktaş maçından sonra Akhisar maçının hakeminde büyük bir baskı oldu ve berbat bir yönetim oldu.''

''BENİM BİR PROBLEMİM YOK, ŞENOL HOCA BENİ ÇOK SEVER''

''Şenol Güneş ile ilgili bir problemim yok. Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol hoca beni çok sever. Beşiktaş maçında yaşamış olduğum haksızlığı dile getirdim. Galatasaray maçının ardından daha sertlerini söyledim. Beraberlik bizim işimize yaramadı, Galatasaray'ın içine yaradı. Beraberliği en çok Galatasaray istedi dedim. Bundan daha ağır bir söz olur mu? O gün ne düşündüysem bugün de aynı düşünceler içindeyim.''

"BU ÜLKEDE 'KÖTÜ' PRİM YAPIYOR"

"Kötülük bütün spor dünyamızı esir almış durumda. Kendimizi toplamamız için bir duvara çarpmamız gerekiyor. Karabükspor maçı 7-0 bitti. Maç sonu Şansal ağabey ve Tuncay Şanlı karşılaşmayı yorumluyorlar. Son 9 maçın 8 tanesini kazanmış bir takım, bir tane Galatasaray maçı berabere bitmiş. Maç sonu yine Valbuena üzeirnden başladı. 'Valbuena'nın yerinde olsam oyuna girmezdim' dedi. Yayıncı kuruluşta 2 tane genç futbol adamı, çıkıp verdikleri mesaj son derece olumsuz. Bir kere müthiş bir 'ben' egosu, müthiş bir suçlama... Zihinler o kadar kirli ve kötü ki... Bu ülkede kötü prim yapıyor. Fenerbahçe, bence içeriden çökertilmeye çalışılıyor. Bu çok net. Bunu yapanlar da kaos yaratmaktan zevk alanlar. Başka bir açıklaması yok.

"ALEX DE SOUZA EN ÇOK BENİM DÖNEMİMDE OYNAMIŞ..."

Valbuena'nın da en çok oynadığı, gol attığı ve asist yaptığı dönem yine bizim dönemimizde. Fenerbahçe son 22 haftalık gidişatında en çok puan alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım. Valbuena'yı da ben burada yüksek randımanla kullandım. Yıldız oyuncu, yeteneklerini takıma uygun şekilde veren, takıma katkı sağlayan, takımı yükselten oyuncudur.

Fenerbahçe'yle sözleşmem 1 yıl daha devam ediyor. 2-3 gün içinde Fenerbahçe için doğru ne olur diye bir değerlendirme yapacağımı söyleyebilirim.

"SON MAÇIN ATMOSFERİ ÇOK BAŞKA OLACAK"

Galatasaray becerisi, tecrübesi yüksek bir takım. Galatasaray'ın maç kaybettiği yerde, Başakşehir kazanırsa Başakşehir şampiyon olacak. Umutlu olmamızı ne arttırıyor diye sorarsanız, Galatasaray'ın deplasmandaki sıkıntıları biraz daha fazla. 1 gol attığı maçlarda kazanma ihtimali daha düşüyor. Eldeki verilere göre son maçı da olsa, deplasmanlarda sıkıntı yaşayan bir takım. Eldeki verilere göre en az 2 gol atması gerekiyor. Bunların olabilme ihtimali olduğu kadar olamama ihtimali de olduğu için Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Maçlara en tecrübeli hakemleri vermişler. Fenerbahçe 3 tane final kaybetti. Denizli, Trabzonspor, Galatasaray. Galatasaray'ın son haftalarda kaybetme hali yok, bu bir beceri. Biz onu yapamadık. Son maçın atmosferi çok daha başka olacak. Galatasaray ne kadar becerikli olsa da bu bir gün olacak."