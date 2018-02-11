Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a erteleme cevabı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 kazanılan Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu. Başakşehir’e hareket etme imkanı vermediklerini söyleyen Kocaman, bu galibiyetin takıma moral kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Afrin şehitleri nedeniyle sıkıntılı günlerden geçildiğini hatırlatan Aykut Kocaman, “Ne anlatabileceğimi açıkçası bilmiyorum şu anda. Bir taraftan işimiz gereği yapılması gerekenler, diğer taraftan da sıkıntılı günler. Ülkemiz için başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Maçla ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Kocaman, “Birinci bölüm, maçın psikolojisiydi. Her ne kadar tarafımdan kabul edilmese de, kamuoyu tarafından kabul edilen görüş, maçın sonucunun farklı olacağı yönündeydi. Maçın son anına kadar oyunun içinde kalacaktık, skor ne olursa olsun” diye konuştu.

“Ligin en organize takımına karşı oynadık”

Başakşehir’in ligdeki en organize takım olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, “Her zaman belirttiğim gibi, ligin en organize takımına karşı oynadık. Bugünkü oyunda, başarılı yaptığı işlerin, bizim tarafımızdan nasıl değerlendirileceği, maçın en kritik noktasıydı. Sadece önde baskı kurmadık, oyunu bir bütün olarak oynadık. Esas olan, ne yaparsanız yapın, topu 3 diğerin arasından geçirebilmek. Belki çok daha iyisini Trabzon’da yaptık, ancak pozisyonları değerlendiremeyince, oyun başka yöne gitti. Bugün tam tersi oldu. Pozisyonları yakaladık ve sonrasında öne geçtik. Sezona baktığımızda, kaygının yüksek olduğu maçlarda, öne geçtikten sonra koruma düşüncesi fazlalaşıyordu. Bugün maçın sonuna kadar düşündüğümüz ana planı uyguladık. Farkı açmayı başardık, pozisyonlar da gelmeye başladı. Başakşehir’in en etkili olduğu yerde, rahat hareket etmesine imkan vermedik. Bu oyun, zor bir oyun. Bu oyun için biraz daha fizik gücümüzün artmasına ihtiyaç var. Dünyada Messi dışındaki bütün oyuncuların, oyunun içinde olması gerekiyor. Fizik gücümüzü geliştirecek zamanı bulabilirsek, çok daha iyi bir takım haline geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Oyunu önde kurduk”

Bugün takım olarak bir bütün halinde oynadıklarını söyleyen Aykut Kocaman, “Oyuncular bütün olarak oynadı. Bu sene zaman zaman kabul edilebilecek sayının dışında bireysel hatalar oldu. Topu çabuk geri almak için biraz daha önde oynadık oyunu. Başakşehir tehlikeli bir takım. Son saniye direkten dönen topları olmasa, bugün belki Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekti Başakşehir. Bugün bütün olarak oynamaya çalıştık ve bu şekilde futbol ortaya koyduk. Güçlü rakipler, sahasında oynadığı zaman topu daha fazla kullanmak istiyorlar. Topu almak ve kullanmak üzerine inşaa edilmiş bir taktik var. Bilek güreşi gibi rakibin gücüne, kendi gücünüzle karşılık veriyorsunuz. Buradaki temel farklılık, daha fazla topu kullanma arzusu” dedi.

“Giuliano bu maçta oynamak istedi”

Sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını söyleyen Kocaman, “Sezonun en iyi futbolunu oynadığımızı düşünüyorum. Daha iyilerini de oynayabiliriz. Tek maç üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Bütünü oluşturan nedenlerden, durumu anlamaktan ziyade, tek maç üzerinden konuşuyoruz. Bugün de belki gol atamayabilirdik. Belki Başakşehir’in cılız bir atağı da golle sonuçlanabilirdi. Bütündeki problemler gözardı ediliyor. Sezonun birçok bölümünde benzer oyun ortaya koymaya çalıştık. A’dan Z’ye şahane bir takımız demiyorum. Giuliano’yla ilgili 3, 4 hafta oynayamaz diye düşünüyorduk. Ben futbolcu sağlığına önem veren bir insanım. Oynaması konusunda asla bir baskı yapmadım. Kendisi oynamak için ısrar etti. Sakatlığın nüksetme durumu olursa, ameliyatın ardından 2, 3 ay oynamama ihtimali var. Böyle olunca Milli Takım’a da gidememe ihtimali oluşabilirdi” açıklamasını yaptı.

“Lig yeniden başladı”

Hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaların hepsinin arkasında olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, “Bugünkü maç hiçbir şeyi değiştirmez” dedi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da konuşan Kocaman, “Arda gibi bir oyuncuyu transfer eden bir kulübün hedefinin, şampiyonluk olacağını söylemiştim. Bugün, Başakşehir’e kaybetseydik de şampiyonluk için sonuna kadar zorlayacaktık. Kazanınca da şampiyonluğun ana favorisi haline gelmedik. Bize çok büyük moral, özgüven verdi bu sonuç. Mutlaka Alanyaspor maçını da kazanmamız gerekiyor. Bugünkü galibiyetin esas mesajı, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor için de lig yeniden başladı” dedi.

Kulüp üzerindeki baskının kolay kolay bitmeyeceğini de sözlerine ekleyen Kocaman, “Sezon sonuna kadar kolay bitecek bir baskı değil. Başakşehir bu seviyelerde kaldığı sürece, birkaç sene sonra bu baskı Başakşehir için de geçerli. 3 Temmuz’dan sonraki süreç, Fenerbahçe için, cevap verme ihtiyacının olduğu bir süreçti. Baskının son derece yoğun şekilde geçeceği bir dönemdeyiz. Yarın Beşiktaş’ı da yensek, yine bu baskının son bulacağını düşünmüyorum” dedi.

“Beşiktaş’ın maçının ertelenmesi çok anlamlı olmaz”

Beşiktaş’ın yoğun bir fikstüre girdiği ve bu nedenle erteleme talebinde bulunduğu yönünde bir soruyu yanıtlayan Aykut Kocaman, “Daha önce 65 maçın 64’ünü oynadık ve 1 kez bile böyle bir talebimiz olmadı. Bu sezon başında yapılmış bir fikstür. Dolayısıyla kadrolar da buna göre yapılıyor. Çok anlamlı değil erteleme yapılması. Doğru ne ise o yapılsın. Bizim oynayacağımız kupa maçının Bayern Münih maçıyla bir alakası yok. Erteleme talebinin anlamını ben anlayamadım. Bundan faydalanma durumumuz da yok. Yanlış bir talep gibi görünüyor. Bence karar alınacak bir durum yok. Federasyonun bunu dikkate alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe maçının ardından tekrar bir Bayern Münih maçı olsa, o zaman ben ulusal düşünerek bu kararı desteklerim” diyerek sözlerini tamamladı.