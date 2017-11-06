Aykut Kocaman'da son dakika durumu

Kocaman net bir ifade kullanmayıp "Üzerime düşen ne varsa gereğini yaparım" şeklindeki açıklaması ile belirsizlik yaratırken, yazılı bir istifanın söz konusu olmadığı ortaya çıktı.



Bu arada takım ve teknik heyet izinli olduğu için Yönetim ile herhangi bir temasa geçilmedi. Yarın takım toplanıp idman yapacak. Aykut Kocaman'ın tesislere gelerek takımın başında olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere yöneticiler Aykut hocanın kalmasından yana. Bu yola birlikte girdiklerini düşünen yöneticiler bu sezonu en iyi şekilde birlikte tamamlamak için çaba gösterecekler. Bu saate kadar alınmış bir karar yok. Yönetimin de bu olaya yarın Aykut Kocaman ile görüştükten sonra kesin karar vermesi bekleniyor.