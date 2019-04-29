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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.04.2019 - 22:47, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'dan maç sonu itiraf

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Aykut Kocaman'dan maç sonu itiraf

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'la evinde 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından konuşan Kocaman, "Galatasaray kazanırsa lider olacaktı. İki rakibiyle de kendi sahasında oynayacak ve ciddi bir avantaj yakalayacaktı. Bu ciddi bir enerji avantajı sağlar. Aynı zamanda kaliteli ayaklara sahip bir takım Galatasaray. İlk yarıda biraz yıprandık çünkü önde yaptığımız baskıyla özellikle ön alandaki oyuncularımız biraz yoruldu. İkinci yarıyla birlikte oyunu istediğimiz hale getirdik çünkü bizim tespitimize göre Galatasaray'ın zaafları başladı. 50-60 dakikalık bölümde sürekli topun arkasında olmak hem zihinsel hem fiziksel olarak bizi düşürüyor. Bunu biraz daha düzeltebilirdik. Son haftalarda kazanamamaktan dolayı biraz özgüven kaybı da vardı takımdı. Bu maç bizim için bir puan değil biraz özgüven tamiri olursa daha iyi olacaktır." diye konuştu.

"Hoş bir durum değil..."

Haftalardır galip gelememeleriyle ilgili olarak da konuşan Kocaman, "11 maçlık kazanamama serisi kendi adıma da kulüp adına da çok hoş bir durum değil. Bunun iki sonucu var; kazanamama duygusu neticesindeki özgüven kaybı ve kulübümüzün 3 puan alamaması nedeniyle yaşanan maddi kayıplar. Bu durumu yalnızca Konyaspor ve Aykut Kocaman üzerinden değerlendirmek de doğru değil. Bu süreçte en az 5 maç sayarım, çok ciddi hakem hataları vardı. Ancak şimdi toparlanma sürecine girdik." dedi.

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