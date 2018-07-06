Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! Gelecek sezon...
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'ın gelmesiyle görevden ayrılan Aykut Kocaman'ın ne yapacağı ortaya çıktı.
Bir sene çalışmayacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a yorumculuk teklifi geldi.
Daha önceki dönemlerde köşe yazarlığı yapan Kocaman'ı bu kez yayıncı kuruluş olan beinSports'un ekranlara çıkarmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi. (Fotomaç)
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