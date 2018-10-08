Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, İran'dan bir teklif aldı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a sürpriz transfer teklifi geldi.
Ajansspor'un haberine göre, İran temsilcisi BF Traktörsazi, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'a teklif yaptı. Kocaman'ın şu anda İran'da olduğu Traktörsazi ile görüşme gerçekleştirdi.
53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'deki ekibi dağıtıldı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Cocu'yla devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle