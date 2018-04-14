Aykut Kocaman'a şok tepki! "Konya..."
Süper Lig'de bugün oynanacak DG Sivasspor-Fenerbahçe maçı için Sivas'a giden sarı lacivertli kafile şok bir tepkiyle karşılaştı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın havaalanından çıkışı esnasında bir taraftar Kocaman’a tepki gösterdi. Aykut Kocaman'ın yanlarına gittiği taraftarlar, Kocaman’a ılımlı tepki gösterdi. Sarı lacivertli taraftlar, "Hocam Konya'nın size ihtiyacı var, Konya'ya. Hücum futbolu istiyoruz. Topal - Josef görmek istemiyoruz" diye konuştu. Kocaman ise bu sözlere karşılık vermedi ve havaalanından ayrıldı.
Sivas havaalanında tepkiler sadece Kocaman ile sınırlı kalmadı. Aynı taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın havaalanından ayrıldığı esnada Yıldırım’a da tepki gösterdi. Öfkelli taraftar, "Başkanım müteahitsin sen, müteahitsin. Fenerbahçe'nin başkanı değilsin sen. Arsa al sen, arsa al, futbolcu alma" dedi.
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