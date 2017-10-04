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Aykut Kocaman'a şok ceza! Ortalık karışacak...

Muhabirimiz Ahmet ERCANLAR, Fenerbahçe ile TFF arasındaki gerginlik hakkında önemli bilgiler verdi. PFDK'ya sevk edilen Aykut Kocaman için 3-5 maç arasında ceza öngörüldüğü ortaya çıktı.

Ahmet ERCANLAR
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Süper Lig'de Cuma akşamı oynanan Akhisarspor - Fenerbahçe maçında, hakem Bülent Yıldırım'ın performansına sarı lacivertli camiadan tepki var. Gazetemiz Fenerbahçe Muhabiri Ahmet Ercanlar, katıldığı 'Muhabirinden Programı'nda sarı lacivertli camia ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Ercanlar Fenerbahçe camiasının Bülent Yıldırım'ın kararlarından son derece rahatsız olduğunu söyledi. Bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısına da değinen Ercanlar, Süper Lig'de mücadele eden 16 takımın TFF, kurulları ve hakemlerden şikayetçi olduğunu belirtti.

 

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