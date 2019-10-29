Eyüpspor 1-0 İttifak Holding Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Arka arkaya 3 resmi maçtan da mağlup ayrılan Aykut Kocaman, kupaya da erken veda etmiş oldu.
STAT: Esenler
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran
EYÜPSPOR: Alp Tutar - Berzan Akkaya (Dk. 114 Muhammet Sercan Türkeri), Muhammet Yeşil, Egemen Zengin, Volkan Kesim (Dk. 82 Ali Aydın), Ahmet Tekçam, Berkan Turan (Dk. 98 Kadirhan Atagün), Erkut Tekinsoy (Dk. 71 Mahsun Çapkan), Eren Taşkın, Ömer Akbel, Harun Özcan
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Savaş Polat (Dk. 58 Ömer Ali Şahiner), Fallou Diagne, Selim Ay, Ferhat Öztorun (Dk. 105 Mücahit Can Akçay), Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 46 Levan Shengelia), Ali Yaşar, Erdon Daci, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic (Dk. 86 Miya)
GOL: Dk. 103 Harun Özcan (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Muhammet Yeşil, Berkan Turan, Mahsun Çapkan, Berzan Akkaya, Eren Taşkın (Eyüpspor) - Volkan Fındıklı, Erdon Daci, Ali Çamdalı, Shengelia, Ferhat (İttifak Holding Konyaspor)
Alınan bu sonucun ardından Aykut Kocaman'ın öğrencileri kupaya erken veda etmiş oldu. Deneyimli teknik adam ayrıca arka arkaya üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.
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