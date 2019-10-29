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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL (DHA)
29.10.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Eyüpspor 1-0 İttifak Holding Konyaspor

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Eyüpspor 1-0 İttifak Holding Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Arka arkaya 3 resmi maçtan da mağlup ayrılan Aykut Kocaman, kupaya da erken veda etmiş oldu.

STAT: Esenler

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran

EYÜPSPOR: Alp Tutar - Berzan Akkaya (Dk. 114 Muhammet Sercan Türkeri), Muhammet Yeşil, Egemen Zengin, Volkan Kesim (Dk. 82 Ali Aydın), Ahmet Tekçam, Berkan Turan (Dk. 98 Kadirhan Atagün), Erkut Tekinsoy (Dk. 71 Mahsun Çapkan), Eren Taşkın, Ömer Akbel, Harun Özcan

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Savaş Polat (Dk. 58 Ömer Ali Şahiner), Fallou Diagne, Selim Ay, Ferhat Öztorun (Dk. 105 Mücahit Can Akçay), Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 46 Levan Shengelia), Ali Yaşar, Erdon Daci, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic (Dk. 86 Miya)

GOL: Dk. 103 Harun Özcan (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Muhammet Yeşil, Berkan Turan, Mahsun Çapkan, Berzan Akkaya, Eren Taşkın (Eyüpspor) - Volkan Fındıklı, Erdon Daci, Ali Çamdalı, Shengelia, Ferhat (İttifak Holding Konyaspor)

Alınan bu sonucun ardından Aykut Kocaman'ın öğrencileri kupaya erken veda etmiş oldu. Deneyimli teknik adam ayrıca arka arkaya üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.

Eyüpspor 1-0 İttifak Holding Konyaspor

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