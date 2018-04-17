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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Aykut Kocaman: "Yenersek Beşiktaş ligde de kırılır"
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Futbol
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT
17.04.2018 - 23:11, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: "Yenersek Beşiktaş ligde de kırılır"

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Aykut Kocaman: "Yenersek Beşiktaş ligde de kırılır"

Fenerbahçe Teknik Direktörü, yarın Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2’nin rövanşında karşılaşacakları Beşiktaş ile 'iki yönlü' bir maç oynayacaklarını belirtti, “Bu, sadece bir kupa maçı değil. Sahadaki futbol ve skor, lige de yansıyacaktır” dedi.

Fenerbahçe’de yarınki Beşiktaş kupa maçı için tur planları yapılırken, bir yandan oyuncular, bir yandan da teknik heyet yüksek bir motivasyon ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Tribünlerin tamamen dolmasını çok önemsediğini belirten teknik direktör Aykut Kocaman bu maçın ligi de etkileyeceği düşüncesini dile getirdi. Fenerbahçe hocasına göre, yarı final derbisi bir çok bakımdan kritik önem taşıyor.

İşte Aykut Kocaman’ın lig yarışı, Beşiktaş maçı ve derbinin olası yansımalarıyla ilgili düşünceleri: “Sezonun geri kalanında şanssız maçlar yaşadık. 3-3 biten Kayseri ve 2-2 biten G.Birliği maçları bizim için kırılma noktalarıydı. Sezonun bitimine 5 hafta kala sadece 3 puan gerideyiz. Alnımızın akıyla sezonu buraya kadar getirdik. Bundan sonrasını göreceğiz.”

“Beşiktaş maçı iki yönlü bir mücadele. Kendimizi gösterme ve ‘Biz bu sezonun iyi takımıyız’ demek adına çok önemli. Aynı zamanda bir dönüm noktası. Beşiktaş kalan haftalar için özgüveni en yüksek ve ligi kazanma şansı en yüksek olan takım. Bu karşılaşmada alacağımız skor, oynayacağımız futbol lige de yansıyacaktır. Beşiktaş’ın özgüvenine de darbe vurmuş olacağız. Bu durum Beşiktaş’ın ligde de kırılmasına yol açabilir.

“Tüm bu nedenlerle bu derbiyi sadece bir kupa maçı olarak görmeyeceğiz. Ligi de düşünerek bu maçta çok ciddi bir hazırlık yapacağız. Taraftar ile bütünleşmeye büyük ihtiyaç duyduğumuz bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe taraftarının rakibi boğan halini bu maçta görmek istiyoruz. Hakemler maalesef tribündeki bu küskünlük nedeni ile bize karşı çok kolay hatalı düdükler çalabiliyor. Bu maç taraftarımızın yeniden dönüş maçı olmalı.”

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