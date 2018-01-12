Aykut Kocaman'dan ayrılık açıklaması!

İlk yarının son 6 haftasında gayet iyi toparlandık. Temel sorunlarla uğraşmaya çalışırken biraz çatırdama oldu, pekiştirdik. Sakatlıklar sıkıntı yaşatsa da, ikinci yarıya daha iyi başlayacağımızı düşünüyorum.

Sezon başına göre takımın durumundan gayet memnunum. Oynama ihtimali yüksek grup 7 ay sonra ilk kez bu kadar uzun bir araya geldi.

Telafisinin artık daha da azaldığı lige Göztepe maçı ile birlikte başlayacağız.

BASIN TOPLANTISINI OZAN TOPLANTISINA ÇEVİRMEYELİM

İkinci devrede takımı götürmek istediğim yerde Ozan'dan beklentim yok. Kötülemiyorum, karalamıyorum. Benim takımı götürmek istediğim yer ile Ozan'ın kafasındaki arasında fark vardı. Basın toplantısını Ozan toplantısına çevirmeyelim. Bir genç oyuncunun (Ozan Tufan) şu an burada yeri yok. Sert bir karar verdim, İstanbul'da bıraktım. Artık Ozan'ın bir karar vermesi için bunu yaptım.

Robin van Persie ile bir yol ayrımında olduğumuz gözüküyordu. Artık bunun olma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Disiplin olarak son dönemlerde birkaç benzetme gördüm. Magath falan, yok böyle bir şey. Yerli-yabancı herkese aynı davranırım...