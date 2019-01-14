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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
14.01.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: ’Tek düşüncemiz Erzurumspor maçı'

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Aykut Kocaman: ’Tek düşüncemiz Erzurumspor maçı'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, beklediklerini ve istediklerini aldıkları faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, tek düşüncelerinin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları ikinci devrenin ilk maçı olduğunu söyledi.

11 gün süren Antalya kampını değerlendiren Aykut Kocaman, "Bilindiği üzere ilk yarının son 5 haftasında görev yaptık. Görev yaptığımız süre içerisinde doğal olarak pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Çünkü takımlarda sıkıntılar ve eksikler bitmez. Ancak bunlardan bizim adımıza tespit ettiğimiz başlıca olanlarından bir tanesi de özellikle üç maçta takımın yaşadığı dağılma ve kontrol kaybıydı. Oyundaki kontrolü yitirmesiydi. Bu sadece topu kullanma anlamında değil sahaya yerleşme anlamında da.

Kasımpaşa, Akhisarspor ve Trabzonspor maçının belli bölümlerinde yaşadık. Hem kampı programlarken hem de oynayacağımız özel maçlarda rakipleri seçerken bir alt ligde olmalarına rağmen oyun kurguları olan takımlarla oynadık. Israrla aynı şeyleri ezber olan takımlarla oynadık. Buradaki temel amacımızda oyundaki kontrol gücümüzü bir şekilde arttırmayı başarabilmekti. Hem antrenmanlardaki çalışmalar hem de oyundaki isteklerimiz bu yönde gelişti. Esas itibarıyla kamp döneminde beklediklerimizi ve istediklerimizi alma açısından iyi olduğunu söyleyebilirim. Şikayet edecek bir şey yok" dedi.

"KUVVETLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

İkinci yarıya kuvvetli bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Kocaman, "Şimdi çalışma ve hazırlıklar anlamında ana bölüm bitti. Salı gününden itibaren Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacağız. Hem rakibimizi inceleyeceğiz hem de yapacaklarımızın neler olabileceğine doğru yoğunlaşmaya başlayacağız. Lige tabiki de kuvvetli bir başlangıç yapmak amacındayız. Her ne kadar her rakip son derece değerli ve güçlü olsa da tüm çalışmalarımız iyi bir başlangıç için olacak. Umarım başarırız" diye konuştu.

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