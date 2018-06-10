Aykut Kocaman sürprizi! Teklif yapıldı...
Fenerbahçe’nin yeni yönetimi, yeni yapılanma çerçevesinde Aykut Kocaman’ı beklemeye alırken, tecrübeli teknik adama İran takımlarından teklif yağmaya başladı.
Bu arada eski takımı Konyaspor’un da henüz bir teknik adamla anlaşma sağlamaması, Yeşil- Beyazlı yönetimin yönünü Kocaman’a çevirmesine yol açtı.
Bu arada henüz teknik adam bulamayan Akhisarspor’un da Aykut Kocaman’la ilgilendiği öğrenilirken, tecrübeli hocanın, Fenerbahçe yönetiminden gelecek çağrıyı beklediği konuşuluyor.
Bir diğer iddia ise Kocaman’ın, Kanarya’dan olumlu yanıt alamaması halinde bir süre dinlenmeye çekilmesi yönünde. (Fanatik)
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